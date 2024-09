"Rolf Wolfsholm, connu sous le surnom de 'Le Loup', est décédé"

Rolf Wolfshohl était une figure très respectée en Allemagne et chérie en France. À l'âge de 85 ans, il nous a tristement quittés, mettant fin à l'ère des dernières légendes allemandes du cyclisme des années prospères. Il a porté le maillot jaune, entre autres distinctions, lors du Tour de France.

Humble et discret, cet homme avait déclaré un jour : "J'ai besoin de mon vélo, de rien d'autre - et de travail pour l'esprit." Fidèle à lui-même, Wolfshohl est parti discrètement. Connu sous le nom de "Le Loup" par les Français, qui l'adoraient encore plus que les Allemands, Wolfshohl a rendu son dernier souffle un mercredi.

Avec le décès de Wolfshohl, un cycliste qui a remporté la Vuelta à España et Paris-Nice, et qui était trois fois champion du monde de cyclo-cross, mais qui est surtout connu pour ses deuxièmes places, la dernière icône allemande du cyclisme des années 60 quitte la scène. Rudi Altig et Karl-Heinz Kunde nous ont quittés en 2016 et 2018 respectivement, et Hennes Junkermann en 2022. Leur héritage ne vit maintenant plus que dans les livres et les vieilles archives.

"Un Biter, un Fighter, un Attacker"

"C'était un compétiteur, un fighter, un attaquant ; simplement un coureur débordant de passion. Les Français adoraient un tel 'nouveau venu enthousiaste' qui n'hésitait pas à relever tous les défis dès le départ", a écrit Klaus Angermann dans "Le Rêve du Maillot Jaune". Wolfshohl incarnait cet esprit. Cependant, sa carrière a été de courte durée.

En 1968, Wolfshohl a porté le maillot jaune pendant deux jours, même après avoir été victime d'une chute et avoir attendu longtemps pour obtenir un nouveau vélo. Il a finalement terminé sixième, ce qui reste sa meilleure participation au Tour de France parmi ses neuf tentatives. Wolfshohl a couru pour des équipes françaises aux côtés de légendes comme Raymond Poulidor et Jacques Anquetil de 1960 à 1971. Les Français ont développé une affection particulière pour Wolfshohl, peut-être parce qu'il ratait souvent les grandes victoires - comme sa deuxième place à Milan-San Remo ou Liège-Bastogne-Liège.

La vie de Wolfshohl avait ses parts d'ombre

L'amour a également frappé Wolfshohl. "La tranquillité des Français m'a toujours captivé, j'ai une affection pour la France", a-t-il partagé, en tant que Rhénan, il se sentait "un peu de cette mentalité en lui". S'il n'avait pas été marié en Allemagne, il aurait peut-être déménagé en Provence.

Cependant, la vie de Wolfshohl a été marquée par des épisodes sombres. Il a été suspendu pour dopage en 1968 - une autre époque, c'était une suspension de quatre semaines. Et la vie après sa carrière sportive n'a pas été généreuse avec lui non plus. Son fils Rolf-Dieter, également cycliste, a été victime d'une grave chute lors des Championnats d'Allemagne en 1984, ce qui l'a laissé paralysé du cou

