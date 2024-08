- Rôle révisé du sénateur à Brême pour la rénovation de la déportation

À la suite de l'incident tragique de Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le ministre de l'Intérieur de Brême, Ulrich Maurer, appuie les appels en faveur de politiques d'expulsion plus strictes. "J'ai constamment plaidé pour l'expulsion des contrevenants et des dangers vers leurs pays d'origine", a déclaré Maurer à l'agence de presse allemande, en tant que politique du SPD. "Par conséquent, je soutiens également la proposition du gouvernement fédéral de faciliter les expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan."

Ce week-end, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées, dont quatre gravement, lors d'un événement municipal à Solingen. Le principal suspect en détention, un Syrien de 26 ans, est examiné par l'office fédéral d'enquête pour des chefs d'accusation de meurtre et d'appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI).

De tels événements horribles peuvent se produire à tout moment et en tout lieu, a déclaré le ministère de l'Intérieur de Brême. Toutefois, le ministère a déclaré qu'il n'y avait "pas de signes d'une menace spécifique à Brême ou à Bremerhaven".

La proposition de l'Union pour un refus pur et simple de l'admission de réfugiés en provenance de Syrie et de l'Afghanistan est rejetée par Maurer. Sur le plan juridique, une telle action est impossible, a-t-il souligné. L'annulation de la protection subsidiaire n'est pas non plus une option.

Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, plus de 3 900 expatriés faisant l'objet d'une expulsion étaient présents dans le plus petit État fédéral à la fin juillet. Le Bureau de la protection de la Constitution de Brême surveille actuellement plus de 560 individus liés à la scène salafiste ou islamiste.

