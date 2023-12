Roland-Garros : Wawrinka rencontrera Federer après un combat épique contre Tsitsipas

Tandis que Wawrinka a dominé Stefanos Tsitsipas en cinq heures et neuf minutes 7-6 (6) 5-7 6-4 3-6 8-6, laissant son adversaire en larmes, l'aîné des Suisses a facilement battu Leonardo Mayer 6-2 6-3 6-3 et n'a toujours pas perdu un seul set depuis quinze jours.

La dernière fois que Federer, 37 ans, a joué à Roland Garros en 2015, il est tombé en huitième de finale contre Wawrinka et son ami a remporté le deuxième de ses trois titres du grand chelem.

"J'espère qu'il n'est pas au niveau de 15, mais nous le verrons, parce qu'il écrasait la balle", a déclaré Federer, le champion 2009, aux journalistes dimanche avant que le marathon de Wawrinka ne s'achève. "C'était incroyable.

Federer pourrait voir son vœu exaucé. Aussi fort que soit Wawrinka, le joueur de 34 ans devra d'une manière ou d'une autre récupérer après cette victoire épuisante sur la jeune star grecque qui a pris le monde du tennis d'assaut.

Les trois victoires de Wawrinka sur Federer ont eu lieu sur terre battue, bien que ce dernier possède un record de 22 victoires et 3 défaites.

"Je suis de plus en plus vieux", a déclaré Wawrinka. "Mais j'aime ce genre de défi et je vais essayer de faire de mon mieux pour jouer mon meilleur tennis.

Tsitsipas a surpris Federer au quatrième tour de l'Open d'Australie en janvier, un jour où le vainqueur de 20 tournois majeurs n'a eu aucune chance sur les balles de break.

Les balles de break

Dimanche, sur le court Suzanne Lenglen, dans un Paris chaud et venteux, Tsitsipas a eu du mal à se procurer des occasions de break, avec un score de 0 pour 8 dans le dernier set et de 5 pour 27 au total.

La défaite l'a laissé dévasté.

"Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça dans ma vie", a déclaré la sixième tête de série. "Je suis très déçu à la fin. Il y a longtemps que je n'avais pas pleuré après un match, donc l'émotion n'a pas été facile à gérer.

"C'est le pire sentiment qui soit. Surtout quand on perd. Vous n'aimeriez pas être à ma place".

Wawrinka a tremblé dans le dernier set mais n'a jamais craqué. La seule balle de break à laquelle Tsitsipas a dû faire face dans le cinquième set est survenue dans le dernier jeu.

Dans un match riche en coups d'éclat, la fin de Wawrinka a été à la fois sublime et atypique.

Alors que les joueurs se sont relayés pour décocher des revers à une main et monter au filet tout au long du marathon - notamment Tsitsipas - c'est la défense qui a permis à Wawrinka de franchir officiellement la ligne d'arrivée.

Son revers slicé depuis l'extérieur de la ligne de tramway s'est incliné juste assez pour atteindre l'extérieur de la ligne sur une deuxième balle de match. L'arbitre de chaise Renaud Lichtenstein a regardé de plus près la marque et a confirmé que la balle était bonne.

Quelques secondes plus tard, les deux hommes s'embrassaient au filet pour conclure le quatrième match le plus long de l'histoire du tournoi.

Wawrinka, qui pensait que sa carrière était terminée à la suite d'une blessure au genou en 2017 qui a nécessité de multiples opérations, n'a pas été déçu.

Même si Tsitsipas n'a pas réussi à convertir un grand nombre de ses occasions de break - "tellement de balles de break, tellement", a-t-il déploré - il serait sévère de critiquer le jeune homme de 20 ans.

Il s'est jeté sur les volées comme Boris Becker à son apogée et s'est ressaisi de manière impressionnante après avoir perdu le troisième set.

Le célèbre revers de Wawrinka, quant à lui, était en pleine effervescence. Il a sauvé une balle de set dans le premier jeu décisif grâce à un passing de revers et a brisé Tsitsipas pour rester temporairement dans le troisième set grâce à un autre passing étincelant.

Dans le troisième set, à 4-5, l'une des cinq balles de set qu'il a sauvées dans le match est survenue lorsqu'il a fait courir Tsitsipas sur tout le terrain avant de lui asséner doucement un coup de revers qui a frôlé le filet.

Un moment de légèreté

Les deux joueurs se sont applaudis à tour de rôle et, au début du cinquième match, un fan a crié "Je t'aime, Stan". Wawrinka a souri et a remercié le spectateur.

Quelques secondes plus tard, le même fan a crié "Je t'aime" au Grec qui disputait seulement le deuxième cinquième set de sa carrière florissante. Il a également souri.

"J'ai apprécié ce genre d'atmosphère", a déclaré Wawrinka. "Je m'amuse beaucoup. C'est la raison pour laquelle je continue à jouer au tennis, et c'est la raison pour laquelle je m'entraîne tous les jours pour essayer de gagner de grands matches comme celui-là.

"Quand je suis sur le court, j'essaie de prendre du plaisir et de me souvenir de tout ce que j'ai fait pour en arriver là.

Si vous êtes un admirateur des revers à une main - considérés comme plus élégants que les revers à deux mains mais de moins en moins utilisés - vous auriez apprécié de voir Wawrinka, Tsitsipas, Federer et Mayer en action. Cela a certainement plu à Federer.

"C'est bon à voir", a déclaré Federer. "On se sent plus libre en frappant d'une seule main.

Rafael Nadal possède un revers à deux mains qui s'est montré plus vif depuis la ligne de fond ces dernières années et le roi de la terre battue, tout comme Federer, s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant le compatriote argentin de Mayer, Juan Ignacio Londero, par 6-2 6-3 6-3.

Cela après que le 11ème vainqueur de Roland-Garros ait abandonné un set contre David Goffin au troisième tour.

Si les 10 premières têtes de série du tableau masculin se sont toutes qualifiées pour le quatrième tour, il n'en va pas de même pour le tableau féminin.

Samedi, deux autres prétendantes ont quitté le tournoi, la numéro un mondiale Naomi Osaka et la lauréate de 23 tournois du Grand Chelem Serena Williams, dans un double choc. La profondeur est telle que n'importe quelle joueuse peut battre à peu près n'importe quelle autre joueuse n'importe quel jour.

Mais une autre candidate, Sloane Stephens, finaliste l'an dernier, a surmonté un break de retard pour battre l'ancienne championne Garbine Muguruza 6-4 6-3.

Petra Martic et Marketa Vondrousova ne sont pas aussi connues que Williams et Osaka pour les supporters occasionnels, mais elles ont bénéficié d'un début de carrière fructueux à Roland-Garros.

Konta entre dans l'histoire

Toutes deux se sont qualifiées pour leur premier quart de finale de Grand Chelem - et s'affronteront mardi - après que Martic ait remonté la pente pour battre Kaia Kanepi 5-7 6-2 6-4 et que Vondrousova ait écarté Anastasia Sevastova 6-2 6-0.

Jo Konta est devenue la première Britannique à atteindre les quarts de finale de Roland Garros depuis Jo Durie en 1983 en battant Donna Vekic 6-2 6-4.

Konta n'avait jamais gagné un match au tournoi avant cette année, mais comme Martic et Vondrousova, elle s'est épanouie sur la terre battue le mois dernier.

Elle retrouve une partie de sa meilleure forme, après avoir quitté le top 45 en avril, alors qu'elle était quatrième au meilleur de sa carrière, après avoir atteint les demi-finales de Wimbledon en 2017. Au cours de cette quinzaine, Konta a notamment battu Vekic 10-8 au troisième set au deuxième tour.

Comme à l'époque à SW19, le choc de dimanche entre Wawrinka et Tsitsipas a été inoubliable.

