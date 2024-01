Roland-Garros : Carlos Alcaraz et Iga Swiatek sont les étoiles montantes du tennis

C'est le genre d'ascension fulgurante dont le sport a besoin et s'il parvient à réaliser ce que beaucoup prédisent - remporter les Coupes des Mousquetaires sur la terre battue parisienne à l'âge de 19 ans - il fera la une des journaux du monde entier.

Lorsque l'élite du tennis se rend à Paris pour le deuxième grand chelem de l'année, Rafael Nadal est la force dominante du jeu masculin, tandis que l'issue de la section féminine est imprévisible. Huit vainqueurs différents se sont succédé au cours des dix dernières années.

L'ascension d'Alcaraz, qui est passé de la 141e place mondiale au début de l'année dernière à la 6e aujourd'hui, offre une alternative au tennis masculin sur terre battue, qui en a bien besoin.

L'Espagnol a remporté quatre titres ATP cette année - à Rio de Janeiro, Barcelone, Miami et Madrid - en battant Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev sur le chemin du titre dans la capitale de son pays.

Les joueurs d'hier et d'aujourd'hui n'ont pas tari d'éloges à l'égard du jeune Espagnol.

Justine Henine, quadruple championne de Roland-Garros, a déclaré la semaine dernière dans une interview au journal belge Sudinfo qu'Alcaraz était "plus complet" que Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic, tandis que Zverev l'a décrit comme le meilleur joueur "au monde en ce moment".

"Il est vraiment spécial", a déclaré Djokovic aux journalistes, tandis que Nadal a admis que son compatriote pouvait battre n'importe qui.

Un nouveau roi pour la terre battue ?

Les louanges sont synonymes d'attentes élevées. Mais, bien sûr, des géants se dressent sur la route d'Alcaraz pour un premier grand chelem.

Nadal, le "roi de la terre battue", est pratiquement imbattable sur la terre rouge depuis qu'il a remporté le premier de ses 13 titres à Roland Garos à l'âge de 19 ans. Il n'y a jamais eu de meilleur joueur sur terre battue dans l'histoire du jeu.

Mais Nadal, qui remporterait un 22e titre majeur en cas de victoire à Paris, souffre d'une blessure au pied et est plus vulnérable que jamais. À moins d'un retrait tardif, la quête de Nadal pour un 14e titre à Roland-Garros débutera contre l'Australien Jordan Thompson.

Djokovic est le tenant du titre et tentera d'égaler Nadal avec 21 tournois du Grand Chelem. Malgré toute l'attention portée à Alcaraz, le Serbe est le numéro un mondial et a récemment remporté son premier titre de la saison, à Rome, ce qui lui a permis d'entrer en forme au bon moment.

D'autres pourraient également être en lice. Danill Medvedev se rapproche de la place de numéro un mondial de Djokovic, mais le Russe n'a pas participé à la saison sur terre battue jusqu'à présent. Quant aux stars de la "Next Gen" de l'ATP, Zverev et Stefanos Tsitsipasas, elles doivent bientôt commencer à tenir leurs promesses lors des grands chelems.

La terre battue féminine à un autre niveau

La forme d'Iga Swiatek a rendu le tennis féminin un peu plus prévisible.

La numéro un mondiale est sur une série de 28 victoires consécutives et si elle remporte un deuxième Roland-Garros, elle égalera le record de Venus Williams de ce millénaire, soit 35 victoires consécutives.

Une victoire dans la capitale française ferait également de la Polonaise la première femme à remporter six tournois d'affilée depuis Justine Henin en 2007-2008.

En neuf matches sur terre battue cette saison, Swiatek, 20 ans, n'a perdu qu'un seul set. Il n'y a pas eu de favori avant un tournoi comme celui-là depuis, bien sûr, un Nadal en pleine forme.

"La pression est constante", a déclaré Swiatek aux journalistes lors de l'Internazionali BNL d'Italia à Rome. "Ce n'est pas comme si je l'analysais chaque semaine, car cela me fatiguerait beaucoup.

La star polonaise fait tout son possible pour se préparer au stress qui accompagne inévitablement l'accession au sommet du sport, en voyageant avec la psychologue Daria Abramowicz , qui a déclaré à PA Media : "Nous, en tant qu'équipe, et bien sûr en tant qu'entraîneur, nous avons besoin d'un peu d'aide : "Nous, en tant qu'équipe, et évidemment Iga elle-même, avons fait tout le travail nécessaire pour être en mesure de gérer correctement le succès lorsqu'il arrivera.

"Créer et gérer une carrière saine et durable de nos jours, en particulier à l'ère des médias sociaux, des appareils mobiles et d'autres pressions, est un grand défi pour presque tout le monde dans le sport de haut niveau".

L'ascension de Swiatek a permis d'atténuer le choc de la perte de la très talentueuse Ash Barty, qui s'est retirée du sport cette année.

Simona Halep, une ancienne championne qui aime la terre battue, ne doit pas non plus être négligée.

Douze mois après son retrait du tournoi à la suite d'une amende pour ne pas avoir assisté aux conférences de presse d'après-match, Naomi Osaka pourrait être présente à Paris. Bien qu'elle ne soit pas tête de série, la quadruple lauréate d'un tournoi majeur ne doit pas être négligée.

À l'instar de l'ATP, les plus grands noms de la WTA n'ont pas été en lice ces derniers temps. Ce pourrait être le grand chelem où l'avenir du tennis s'éclaircira.

