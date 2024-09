Roglic prend une bouchée au spectacle de montagne des chemises rouges

L'avantage de Ben O'Connor à la Vuelta diminue peu à peu. Primoz Roglic, le principal favori, progresse, avec l'aide précieuse de Florian Lipowitz d'Allemagne. Résultat, Lipowitz récupère le maillot blanc, symbole du meilleur jeune. Le chemin jusqu'à Madrid est encore long.

Roglic, un cycliste slovène redoutable, n'a pas réussi à récupérer le maillot rouge lors de la montée la plus difficile du tour. Il a terminé cinquième à l'arrivée de la Cuitu Negru, ne gagnant que quelques secondes dans le classement général. Malgré sa victoire d'étape, O'Connor a perdu 38 secondes sur Roglic tout en conservant une avance de 43 secondes. Pablo Castrillo d'Equipo Kern Pharma a célébré sa deuxième victoire d'étape.

"C'était une semaine incroyablement difficile, une journée difficile aujourd'hui", reconnaît Roglic. Malgré tout, il est satisfait de la fin, même si son objectif de prendre la tête n'a pas été atteint. O'Connor, content après avoir protégé salead dans le classement général, a déclaré: "Je suis toujours en tête, c'est crucial. Je prends les choses au jour le jour."

Lipowitz récupère le maillot blanc

During the final climb, which boasted a gradient of up to 23%, spanned 18.9 kilometers, and culminated at an altitude of 1835 meters, a trio of escapees determined the victor. Castrillo made his attack three kilometers before the finish line, leaving Pavel Sivakov from UAE Emirates and Alexander Wlassow from Red Bull-Bora-hansgrohe behind. Wlassow almost caught up to Castrillo, who had claimed the first Spanish victory of this year's Vuelta on Thursday, but fell short.

Roglic launched a counterattack approximately two kilometers from the stage finish, with the aid of his young German teammate Florian Lipowitz. O'Connor, now without any support, managed to keep the distance. Lipowitz finished twelfth, enabling him to claim back the white jersey of the best young rider. Yet, Roglic didn't manage to close the gap anymore the following day. The win in Villablino went to Australian Kaden Groves, surpassing Belgian top performer Wout van Aert from the Team Visma Lease a Bike.

The Vuelta will take a two-day break on Monday before the subsequent crucial stage, which concludes with the renowned climb to Lagos de Covadonga. The tour concludes on September 8 in Madrid.

