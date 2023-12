Roger révélé : Roger Federer : une vie remarquable sur et en dehors du terrain

"Wimbledon est peut-être un endroit à part", a-t-il déclaré. "Je n'ai pas l'impression de vivre un conte de fées en me disant qu'il faut bien remporter un autre titre quelque part. J'espère que cela ne se terminera pas par une blessure. J'aimerais partir selon mes conditions". Il n'y a donc pas de date, mais nous avons au moins un lieu possible, même s'il est évident.

Il s'avère que Federer est aussi méticuleux et préparé dans ses réponses pour une interview qu'il l'est sur le court. Lors d'un entretien franc et varié sur un toit de Dubaï, il évoque sa passion pour l'éducation des enfants en Afrique, la mort tragique de son mentor et le premier baiser qu'il a échangé avec sa femme Mirka. Il s'avère que l'imparable machine à jouer au tennis cache un grand cœur.

Avec 20 grands chelems, Federer est le joueur de tennis masculin le plus titré de tous les temps. La semaine prochaine à Melbourne, il pourrait non seulement remporter un troisième titre consécutif à l'Open d'Australie, mais aussi son 100e titre au total. Non pas qu'il ait besoin de tout cela pour s'assurer une place dans l'histoire.

Quoi qu'il en soit, assez de chiffres, qu'en est-il de ce premier baiser ?

Il a eu lieu à l'âge de 18 ans avec une fille de deux ans son aînée, pendant les Jeux olympiques de Sydney. Elle s'appelait Mirka Vavrinec. Si vous pensez à la scène du balcon de Roméo et Juliette... détrompez-vous. Ce qui aurait dû être un moment d'intimité très attendu a plutôt été une affaire publique - grâce à un dortoir rempli de lutteurs excités.

"Nous jouions tous les deux au tennis pour la Suisse", se souvient Federer, "et nous avons passé deux semaines ensemble dans ces dortoirs. Nous étions avec les lutteurs et tous les autres athlètes cool. Je pense qu'au cours de ces deux semaines, nous avons développé une certaine alchimie".

Federer et sa femme Mirka arrivent au mariage de Pippa Middleton et James Matthews.

Visitez CNN/com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Il s'avère également que les lutteurs ont un grand cœur - c'est l'un d'entre eux qui a suggéré à Federer de faire le premier pas. Il m'a dit : "Hé, embrasse-la maintenant".

Federer s'esclaffe : Et je lui ai répondu : "Non, je ne sais pas, peut-être que je devrais le faire".

Le lutteur l'encourage. Le lutteur l'encourage à le faire. "En tout cas, c'est ce que j'ai fait", poursuit Federer.

Malgré cela, Federer a dû se rabattre sur l'astuce d'adolescent qui consiste à augmenter son âge par des fractions. "Elle m'a dit que j'étais si jeune quand elle m'a embrassé. J'ai essayé de lui dire que j'avais presque 18 ans et demi. J'ai essayé d'ajouter un quart d'année".

READ : Les larmes de Federer pour son ancien entraîneur

Un enfant spécial

En plus de révéler les débuts de sa relation avec Mirka, Federer tient également à rendre hommage aux personnes qui l'ont mis sur la voie de l'immortalité sportive, notamment son entraîneur d'enfance, Peter Carter.

Federer admet volontiers que c'est Carter, qui l'a pris sous son aile à l'âge de neuf ans, qui a jeté les bases du joueur que le Suisse est aujourd'hui.

"Peter a été une personne très importante dans ma vie. C'est grâce à lui que je peux dire merci pour la technique que j'utilise aujourd'hui.

Tout en entraînant le futur champion, Carter partageait ses expériences avec son ami le plus proche, Darren Cahill, qui entraînait un autre prodige, Lleyton Hewitt. Tous deux étaient originaires d'Adélaïde, la ville natale de Carter, et échangeaient régulièrement des notes. Ces deux adolescents sensationnels s'affronteront plus tard au plus haut niveau.

Carter était venu en Suisse pour jouer au tennis dans le club de Federer à Bâle. Ayant une petite amie à Bâle, Carter a décidé de rester.

Ils s'appelaient l'un l'autre et se disaient : "J'ai un enfant vraiment spécial que j'entraîne". Cahill disait la même chose de Hewitt depuis Adélaïde. Et puis, bien sûr, nous nous sommes affrontés à 14, 16, 18, 20 ans, puis tout au long de notre carrière. Qui aurait cru que nous allions tous les deux devenir champions de Wimbledon et numéros 1 mondiaux ?

Mais Carter n'a jamais pu voir la légende du tennis qu'il avait contribué à créer remporter un grand chelem. L'Australien a été tué lors de sa lune de miel en 2002 - juste un an avant que Federer ne remporte son premier grand chelem à Wimbledon - dans un tragique accident de voiture en Afrique du Sud.

"C'était dur, et cela m'a enlevé un grand ami et quelqu'un qui m'inspirait vraiment", dit un Federer apaisé.

Mais lorsqu'on lui demande ce que Carter aurait pensé de Federer, avec 20 grands chelems à son actif, la star suisse perd soudain son sang-froid.

"Il me manque encore beaucoup", déclare Federer en pleurant à chaudes larmes. Soudain, Federer, d'ordinaire éloquent et éloquente, peine à trouver ses mots.

"J'espère qu'il serait fier. Je pense qu'il ne voulait pas que je sois un talent gaspillé. Je pense donc que son décès a été pour moi une sorte de réveil. J'ai vraiment commencé à m'entraîner dur."

Il s'arrête à nouveau pour boire un verre d'eau. "Bon sang, je ne me suis jamais effondré comme ça... J'ai juste besoin de quelques minutes".

Alors que le soleil se couche sur les gratte-ciel de Dubaï, Federer retrouve son calme.

"Je pense que ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai été incroyablement chanceux d'avoir eu les bonnes personnes au bon moment, les bons entraîneurs au bon moment.

"Bien sûr, on peut dire que j'ai pris ces décisions, mais j'ai aussi eu de la chance en cours de route", ajoute Federer, qui sera encouragé par les parents de Carter lorsqu'il participera à la compétition en Australie, ce qui témoigne de la relation qu'il a eue avec l'entraîneur.

READ : Nadal a vécu la tragédie des inondations

READ : Le perdant le plus malchanceux de l'histoire du tennis

Lorsque vous êtes l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, toutes les portes s'ouvrent à vous et toutes les têtes se tournent. Mais pas toujours - il y a un endroit où cela n'a absolument aucun impact, et c'est l'un des bénéfices secondaires étrangement bienvenus du travail de Federer avec les enfants en Afrique, à travers les programmes d'éducation de sa Fondation Roger Federer.

"La dernière fois que j'étais en Zambie, au milieu de cette année, j'ai essayé de leur expliquer que j'étais un joueur de tennis. Ils m'ont répondu : "Celui qui a la fusée et la table ?". J'ai répondu : "Non, c'est du tennis de table".

Il sourit en se souvenant de son nouvel anonymat. Il sourit en se souvenant de son nouvel anonymat : "Vous vous rendez compte que votre identité n'a pas d'importance. Je ne suis pas un joueur de tennis. Je suis en fait un philanthrope sur le terrain. Cela m'a frappé, vous savez ? Je pense que c'est merveilleux.

READ : Les enfants de Federer attrapent le virus du tennis

Autre chose qu'une tenue de tennis

La fondation a dépassé ses objectifs, aidant plus d'un million d'enfants avant son quinzième anniversaire en décembre.

Federer affirme qu'il s'agit de l'expérience la plus stimulante et la plus satisfaisante qu'il ait jamais vécue, qui l'a amené à quitter son court de tennis habituel et à entrer dans les salles de conseil d'administration.

"C'est différent d'être en tenue de tennis", a-t-il déclaré. "C'est un costume. Il y a des discours. C'est très protocolaire. Je vais rencontrer des fonctionnaires pour faire avancer le dossier de l'éducation de la petite enfance.

Son expression devient sérieuse. "Quatre-vingts pour cent du cerveau d'un enfant est développé avant l'âge de sept ans, c'est pourquoi j'y crois vraiment. Lorsqu'ils sauront que j'ai pris le temps de me rendre sur place et de les rencontrer, ils prendront peut-être cette question plus au sérieux. Le processus permettra d'aider beaucoup d'enfants plus rapidement. Et c'est très excitant."

L'interview est terminée, mais Federer ne fait pas la sortie précipitée habituelle de tant de stars. Au contraire, il reste seul pour parler hors caméra pendant une heure, signant des balles de tennis, réfléchissant à l'année à venir. Un homme de classe, sur le court et en dehors.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com