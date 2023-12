Roger Goodell de la NFL et le propriétaire des Washington Commanders invités à témoigner devant le Congrès dans l'affaire de la culture hostile au travail

En octobre dernier, la députée Carolyn Maloney, présidente de la commission de surveillance et de réforme, et le député Raja Krishnamoorthi, président de la sous-commission de la politique économique et des consommateurs, ont annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite d'allégations contre M. Snyder.

Lors d'une précédente table ronde du Congrès, d'anciens employés et pom-pom girls ont accusé M. Snyder d'avoir demandé à son personnel de compiler des clips vidéo obscènes de pom-pom girls à leur insu ou sans leur consentement.

Un ancien responsable de la production vidéo a affirmé qu'on lui avait demandé de produire une vidéo obscène contenant des extraits de photos de pom-pom girls nues, à leur insu et à la demande de M. Snyder.

CNN a contacté M. Snyder et les commandants pour obtenir des commentaires. M. Snyder a déjà nié ces allégations.

Mercredi, la commission du Congrès a déclaré dans un communiqué de presse que son enquête s'était heurtée à "l'obstruction des commandants et de la NFL à chaque instant [...] nous demandons à M. Goodell et à M. Snyder de répondre aux questions qu'ils ont esquivées au cours des sept derniers mois".

Tous deux ont été invités à se présenter à une audience le 22 juin.

Brian McCarthy, vice-président de la communication de la NFL, a déclaré à CNN : "Nous avons reçu l'invitation de la commission ce matin et nous y répondrons directement en temps voulu.

"La NFL a largement coopéré tout au long de la longue enquête de la commission sur les Washington Commanders, notamment en produisant plus de 460 000 pages de documents et en répondant à de nombreuses questions par écrit et lors de conversations avec le personnel de la commission.

Les avocats représentant les anciens employés des Commanders qui accusent Snyder d'irrégularités sur le lieu de travail, Lisa Banks et Debra Katz, ont déclaré mercredi : "Nous sommes heureux que la commission de surveillance de la Chambre des représentants ait invité Dan Snyder et Roger Goodell à témoigner devant la commission.

"Nous espérons qu'ils feront preuve du même courage que nos clients et qu'ils accepteront de témoigner. Dan Snyder et Roger Goodell ont beaucoup de choses à se reprocher".

Source: edition.cnn.com