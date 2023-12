Faits marquants

Roger Federer survit à la frayeur du premier tour face à Frances Tiafoe (70e)

Le jeune Américain tient tête à Roger Federer avant de s'incliner au cinquième set.

Roger Federer, qui vient de remporter Wimbledon, a minimisé ses chances de remporter un 20e tournoi majeur.

Le jeune homme de 19 ans a bouleversé l'ordre naturel des choses en remportant le premier set de leur affrontement au premier tour, avant de doubler la mise pour gagner le quatrième. Mais en fin de compte, le talent et l'expérience de Federer l'ont emporté au cours des deux heures et 37 minutes qu'a duré la rencontre.

L'adolescent Tiafoe, qui a joué avec assurance lors de la défaite en cinq sets bien qu'il ait été surclassé par le numéro 3 mondial, n'a dépassé le premier tour d'un tournoi du Grand Chelem qu'à deux reprises.

Il a montré des signes de reprise en remportant le quatrième set, brisant le service de Federer pour mener 3-1, mais c'était trop peu, trop tard pour l'Américain.

La victoire du natif du Maryland au premier set marque une amélioration par rapport à la seule autre fois où les deux hommes se sont affrontés sur le court, lorsqu'il avait poussé Federer au jeu décisif du premier set à l'Open de Miami en mars.

La victoire de Federer renforce l'attente d'une rencontre avec son vieux rival, Rafael Nadal, sur les courts en dur du stade Arthur Ashe. Les deux hommes sont en passe de s'affronter en demi-finale après que l'Espagnol a écarté Dusan Lajovic 7-6 (8-6), 6-2, 6-2 lors de son premier match.

Si Federer a évité une sortie de route ignominieuse, la deuxième journée a été marquée par une surprise de taille : Angelique Kerber, tenante du titre, a été éliminée par la Japonaise Naomi Osaka en deux sets 6-3, 6-1. C'est seulement la troisième fois qu'une championne en titre quitte l' US Open au premier tour.

Le public s'est fait de plus en plus entendre au fur et à mesure que le match avançait, encourageant le jeune Américain lorsqu'il arrachait des points à Federer. Il a brisé le service de Federer à la fin du cinquième set sous des applaudissements nourris, l'empêchant ainsi de remporter le match.

Mais cela n'a pas été le cas, même si, sur la base de ce match âprement disputé, sa carrière sera à suivre.

Chris Evert explique pourquoi Roger Federer ne gagnera probablement pas l'US Open

L'adolescent sensationnel

On dit de Tiafoe qu'il est un adolescent calme et réfléchi et qu'il doit une grande partie de son développement à son père, Constant Tiafoe, un immigré de Sierra Leone.

L'aîné des Tiafoe a participé à la construction, puis est devenu le gardien du Junior Tennis Champions Center à College Park, dans le Maryland, où Frances s'entraîne depuis qu'il est enfant.

Alors qu'il travaillait 24 heures sur 24, son père a été contraint de s'installer dans un local de stockage vacant du centre de tennis, où ses deux garçons restaient avec lui, dormant sur une table de massage, pendant que leur mère travaillait de nuit comme infirmière.

"Évidemment, je n'étais pas un enfant riche, je n'avais pas toutes les nouvelles choses ou quoi que ce soit d'autre. Mais je vivais ma vie. Je pouvais jouer au tennis gratuitement, le sport que j'aimais", a-t-il déclaré à CNN en 2015.

À tout juste 15 ans, Tiafoe a remporté le prestigieux Orange Bowl, devenant ainsi le plus jeune champion de simple masculin de l'histoire du tournoi - un exploit remarquable si l'on considère la liste des champions précédents, qui comprend Roger Federer, Andy Roddick, Ivan Lendl, Jim Courier, John McEnroe et Bjorn Borg.

Alors que de nombreux jeunes prodiges se sont succédé, le parcours unique de Tiafoe et son éthique de travail l'ont distingué des autres. Il a déclaré à propos de ses parents : "Comme ils faisaient beaucoup d'efforts, je ne voulais pas les décevoir. Je ne voulais pas laisser passer les opportunités qui s'offraient à moi".

Tiafoe est passé professionnel en 2015, signant comme premier joueur de tennis dans l'agence Roc Nation Sports de Jay Z.

"Il est évident que Jay Z a attiré mon attention", a déclaré Tiafoe au New York Times en 2015. "J'ai trouvé que c'était plutôt cool qu'il veuille que je fasse partie de l'équipe.

Les États-Unis n'ont pas produit de champion masculin en simple dans les Majeurs depuis Andy Roddick en 2003, et de nombreux fans et journalistes sportifs espèrent que le jeune Tiafoe pourra s'appuyer sur sa remarquable défaite en cinq sets pour reprendre le flambeau.

"Quelle soirée pour Tiafoe. Il affronte une légende, une foule immense, il joue si bien, il a du cœur, des tripes, un retour, tout ça. Un grand spectacle", a tweeté Jason Gay, du Wall Street Journal.

"Espérons que cette défaite le propulse", a ajouté Dan Wolken de USA Today. "L'Amérique a besoin d'une star du tennis.

Plus qu'un test

Federer a fait l'éloge du jeu de son adversaire et a reconnu que Tiafoe lui avait causé des problèmes.

"C'était plus qu'un test, c'était un bon test. Je pense que nous avons tous les deux pris du plaisir ici... Je suis très heureux de ce match, c'était passionnant et c'est un peu pour cela que je suis venu à New York, pour vivre ces émotions.

"C'est un grand joueur et il a un grand avenir devant lui. Le cinquième set s'est joué à pile ou face et c'est moi qui l'ai gagné. "

Evoquant les problèmes de dos qui lui ont causé des soucis ces dernières semaines, Federer a déclaré qu'il était heureux de sortir indemne de son premier match.

"Pour passer un set en cinq manches, il faut que tout aille bien d'une manière ou d'une autre.

Federer : Gagner l'US Open serait "une blague".

Le Suisse s'est rendu à Flushing Meadows pour sa première participation à un tournoi majeur depuis qu'il a remporté la coupe à Wimbledon en juillet.

En perdant le premier set face à Tiafoe, 70e joueur mondial, il a perdu plus de sets à l'US Open qu'à Wimbledon pendant toute la durée du tournoi. Il n'a pas perdu un set de tout le tournoi au All England Club cette année - le premier homme à le faire depuis Bjorn Borg en 1976.

Cette victoire a permis au Suisse de remporter son huitième titre en simple à Wimbledon, un record, et son dix-neuvième titre majeur au total. Il cherche à remporter l'US Open pour la première fois depuis 2008.

"Ce serait une blague si je gagnais trois tournois du Grand Chelem cette année en sortant de nulle part", a déclaré Federer en juillet, en pensant à Flushing Meadows.

"Je sais que si je reste en forme, j'ai des chances de bien faire à l'US Open, mais le gagner ? Oui, à un moment donné, j'ai presque l'impression qu'il faut être réaliste".

Chaque fois que le Suisse a remporté l'Open d'Australie et Wimbledon au cours d'une même saison, il a également soulevé le trophée de l'US Open (2004, 2006 et 2007).

"Je vais essayer de m'organiser, de me préparer et d'être prêt pour avoir les meilleures chances de réussir à l'US Open", a déclaré Roger Federer.

Suivez l'exemple de Roger Federer pour éviter les blessures, dit Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena.

Will Edmonds, de CNN, a contribué au reportage.

