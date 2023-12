Faits marquants de l'histoire

Roger Federer remporte son 100e titre en prenant sa revanche sur Stefanos Tsitsipas

Roger Federer atteint les 100 titres en carrière

Remporte le titre de Dubaï pour la huitième fois

Seul Jimmy Connors (109) le précède

Le Suisse de 37 ans est le deuxième homme après l'Américain Jimmy Connors à atteindre un siècle de victoires en tournoi, une série qu'il a entamée en 2001 à Milan.

"C'est un rêve qui devient réalité", a déclaré Federer après avoir remporté son dernier succès 6-4 6-4 en seulement 69 minutes.

Il s'agit également d'une revanche partielle sur la défaite cuisante que Federer avait subie contre le jeune Tsitsipas en huitième de finale lors de la défense de sa couronne à l'Open d'Australie en janvier dernier.

Federer, qui revient à la quatrième place mondiale, avait enduré une attente frustrante depuis qu'il avait soulevé son 99e trophée sur le circuit en octobre dernier à Bâle, tandis que Tsitsipas, âgé de 20 ans, venait de remporter l'Open de Marseille le week-end dernier.

"Les conditions et les adversaires étaient difficiles. Gagner à Marseille et venir ici était difficile pour Stefanos".

Federer en pleine forme

Federer s'est imposé d'emblée à son jeune adversaire, le breakant dès le premier jeu et sauvant deux balles de break alors qu'il servait pour le premier set.

La deuxième manche a été plus serrée, mais Federer a fait une percée contre la livraison de Tsitsipas dans le neuvième jeu et a servi à l'amour pour remporter le titre et entrer dans les livres d'histoire du tennis.

Le Suisse Roger Federer pose avec le trophée après avoir remporté le 100e titre de sa carrière.

"Je ne sais pas s'il était né lorsque j'ai remporté mon premier titre", a-t-il plaisanté au sujet de son jeune adversaire lors des interviews sur le court, mais la longévité de Federer est remarquable.

Depuis son premier titre à l'âge de 19 ans, Federer a remporté au moins un trophée à chaque saison, avec au moins quatre titres lors de 16 des 18 dernières saisons, dont un record de 20 couronnes du Grand Chelem.

Le Français Julien Boutter l'a affronté lors de la finale de Milan et ne se doutait pas à l'époque qu'il allait dominer le tennis pendant tant d'années.

"Il était encore si jeune, loin du top 10, et encore moins du meilleur joueur du monde. C'est impossible à dire, mais ce n'est pas impossible pour lui", a-t-il déclaré à CNN.

Seul Connors, avec 109 titres, le devance, ce qui est à la portée de Federer s'il reste motivé et s'il ne se blesse pas.

"Je suis heureux d'être encore en bonne santé, d'avoir une équipe formidable, ma famille qui me soutient depuis si longtemps. Je ne les remercierai jamais assez", a-t-il déclaré.

"Si je franchis des étapes comme celle-ci en cours de route, c'est merveilleux, mais je ne suis vraiment pas là pour pulvériser tous les records.

"Ce qu'a fait Jimmy est un exploit incroyable et il doit en être fier. Je suis fier d'autres choses que j'ai faites. C'était une soirée spéciale de jouer contre Stefanos et de voir l'avenir se profiler. Cela fait partie du voyage.

Tsitsipas, qui est entré dans le top 10 après ses récents exploits, a également fait l'éloge de son héros de tennis.

"C'est un honneur de jouer contre Roger, je t'idolâtre depuis que je suis enfant, en te regardant à la télévision.

"Je voudrais vous féliciter personnellement pour votre 100e anniversaire. Tu as marqué l'histoire du tennis", a-t-il déclaré.

