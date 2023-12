Roger Federer pleure son ancien entraîneur : "Je ne me suis jamais effondré comme ça".

Tout au long de sa carrière, Federer a parlé de son influent ancien entraîneur, décédé dans un accident de voiture à l'âge de 37 ans en 2002, alors qu'il était en voyage de noces en Afrique du Sud.

Mais comme Federer l'a dit lui-même, il a rarement, voire jamais, "craqué" dans une interview comme il l'a fait lorsqu'il s'est entretenu avec Christina Macfarlane de CNN depuis sa base d'entraînement à Dubaï le mois dernier.

Federer a fêté ses 37 ans le 8 août dernier, un jour avant le 53e anniversaire de Carter.

Lorsqu'on lui a demandé ce que Carter penserait de son record de 20 tournois du Grand Chelem chez les hommes, Federer a fondu en larmes.

"Désolé", a déclaré Federer. "Il me manque encore tellement. J'espère qu'il serait fier.

"Je ne me suis jamais effondré comme ça", a-t-il ajouté plus tard.

Federer a appris la mort de Carter alors qu'il participait au Canadian Masters à Toronto et, selon "The Roger Federer Story : Quest for Perfection", le livre écrit par le journaliste de tennis suisse René Stauffer, "il n'a jamais été aussi bouleversé de sa vie".

Federer "a quitté son hôtel et a couru dans les rues, braillant et hystérique", a rapporté le journal australien.

Port du brassard noir

Déjà éliminé en simple, Stauffer a noté que Federer portait un brassard noir lorsqu'il a joué et perdu en double à Toronto aux côtés de Wayne Ferreira - un Sud-Africain - contre le duo australien Joshua Eagle et Sandon Stolle.

"Je pense qu'il ne voulait pas que je gaspille mon talent, alors je pense que sa mort m'a réveillé et que j'ai commencé à m'entraîner dur", a déclaré Federer, qui était capricieux avant de remporter des tournois du Grand Chelem, à CNN Sport.

"Peter était vraiment une personne très importante dans ma vie, car je pense que si je peux dire merci pour ma technique aujourd'hui, c'est à Peter", a-t-il ajouté.

Federer dit aussi merci d'une autre manière. Chaque année depuis 2005, selon le journal australien, il invite les parents de Carter, qui vivent dans l'Adélaïde, à venir le voir à l'Open d'Australie à Melbourne, en prenant en charge tous leurs frais.

Sur le court, le monde du tennis a déjà vu Federer pleurer, dans la victoire comme dans la défaite. Il a par exemple été submergé par l'émotion lorsqu'il a ouvert son compte de grand chelem à Wimbledon en 2003, un triomphe qu'il a dédié à Carter.

En 2009 à Melbourne, environ sept mois après avoir perdu ce que beaucoup considèrent comme le plus grand match de tous les temps contre Rafael Nadal à Wimbledon, l'Espagnol a passé son bras autour d'un Federer inconsolable lors de la remise du trophée, après que ce dernier ait remporté une nouvelle victoire en cinq sets.

Un cri de joie

La famille Federer, qui comprend l'épouse Mirka et leurs deux paires de jumeaux, a inventé le terme de "cri de joie".

Il m'arrive d'être ému en regardant des films, mais je ne savais pas que j'avais ce "cri de joie", comme nous l'appelons dans notre famille, pas seulement quand vous gagnez, mais aussi les enfants", a déclaré le natif de Bâle.

"Les enfants ne veulent pas partir parce qu'ils ont passé de merveilleux moments en Australie.

"Nous appelons cela un cri de joie. Je ne savais pas que j'avais cela en moi

"Lorsque cela s'est produit pour la première fois, je crois que c'était en Coupe Davis à Bâle, lorsque j'ai joué un week-end extraordinaire contre les Américains (en 2001) et, bien sûr, lorsque j'ai gagné Wimbledon, les émotions étaient tellement fortes.

"On vous pose la question : comment vous sentez-vous ? Et vous répondez : "Comment je me sens en ce moment ? C'est comme ça que je me sens' et c'est l'effondrement total.

"Je n'ai jamais pensé que j'allais tenir un trophée, je n'ai jamais pensé que j'allais gagner Wimbledon, je n'ai jamais pensé que je pourrais me tenir ici, en standing ovation, lors de la cérémonie de remise des trophées, c'est complètement surréaliste".

Federer a ajouté : "Et quand vous commencez à penser à votre famille ou à vos amis, vous retournez à la salle de sport, vous retournez sur les courts d'entraînement où il n'y avait personne pour regarder, et tout d'un coup vous réalisez que nous avons fait tant d'efforts et que cela a payé.

C'est difficile de dire "Oui, ce n'est pas grave". C'est important pour moi parce que je ne considère pas cette carrière comme acquise.

