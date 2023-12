Roger Federer peut-il contrer Rafael Nadal à Roland-Garros ?

"Chaque match doit être joué avant d'être décidé, et c'est exactement ce que tout le monde croit en affrontant Rafa", a déclaré Federer, 20 fois vainqueur du Grand Chelem, aux journalistes. "Ils savent que ce sera difficile, mais on ne sait jamais.

"Il se peut qu'il ait un problème. Il peut être malade. Il se peut que vous jouiez très bien pour une raison ou une autre et qu'il ait du mal. Peut-être qu'il y a un vent incroyable, de la pluie, dix retards dus à la pluie.

"On ne sait jamais.

Ce que l'on sait, c'est que Federern'a jamais battu Nadal - qui détient un record de 11 titres à Roland-Garros et 17 titres majeurs - lors de leurs cinq confrontations à Roland-Garros. Sur la terre battue, il accuse un retard de 13 à 2 sur son ami de 33 ans qui vient de fêter ses 33 ans. Nadal détient un avantage de 23 à 15 dans cette rivalité qui a transcendé le tennis.

La plus grande rivalité

Mais il ne faudrait pas nécessairement que quelque chose d'atypique se produise vendredi pour que Federer batte le gaucher espagnol 10 ans après avoir remporté son seul titre à Roland-Garros.

Ce serait incontestablement l'une des plus grandes victoires de sa carrière, d'autant plus qu'il a 37 ans.

Federer, bien sûr, est de retour à Paris pour la première fois depuis 2015, préférant manquer le tournoi sur terre battue pour préserver son corps et se concentrer sur Wimbledon, où il a remporté un record de huit titres.

Mais si Federer se crée des balles de break et augmente son taux de conversion, il pourrait bien assommer le gaucher et se qualifier pour sa première finale de Roland-Garros depuis sa défaite en quatre sets face à Nadal en 2011.

Malgré le record de Federer à Paris, une seule des victoires de Nadal s'est soldée par un échec.

En effet, en 2008, Federer n'avait remporté que quatre jeux lors d'une défaite 6-1 6-3 6-0 qui avait duré une heure et 48 minutes, soit exactement trois heures de moins que leur affrontement à Wimbledon un mois plus tard, également remporté par Nadal et souvent considéré comme l'un des plus grands matches de tennis de tous les temps.

Les points de rupture sont essentiels

Dans leurs quatre autres matches à Paris, Federer a créé plus de balles de break (54), mais n'en a converti que 15, soit 28 %. Nadal, quant à lui, a obtenu 50 balles de break, mais les a converties 24 fois, soit 48 %.

Même si Federer a fait un étonnant 2 pour 18 contre son compatriote Stan Wawrinka en quart de finale mardi, il a élevé son niveau dans les deux tie-breaks qui ont fortement influencé l'issue de la rencontre.

Federer aborde également le match contre Nadal avec une série de cinq victoires sans précédent dans leurs face-à-face. De plus, il n'y a plus de cicatrices de défaites sur terre battue depuis leur dernier duel sur cette surface, à Rome en 2013.

"Je vais essayer de faire de mon mieux pour que les victoires que j'ai remportées contre lui sur cette surface comptent", a déclaré Nadal. "Et lui fera tout son possible pour que ses dernières victoires contre moi aient du poids. Nous verrons bien.

Deux jours entre le quart de finale et la demi-finale - leur moitié de tableau a commencé en premier, ce qui est un avantage avec le mauvais temps qui a fait des ravages dans l'autre moitié - donnent à Federer non seulement le temps de se remettre des trois heures et demie passées contre Wawrinka, mais aussi plus de temps pour s'entraîner contre un gaucher.

Nadal sera le premier gaucher qu'il affronte dans ce tournoi et le premier depuis Fernando Verdasco en février à Dubaï.

"Pour moi, c'est un changement complet", a déclaré Federer. "La façon dont la balle sort de vos cordes, avec des effets différents, c'est tout simplement différent.

"Il faut donc s'y habituer rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre".

Approches au filet

Federer a accumulé 60 points au filet contre Wawrinka et cette tactique s'est avérée payante. Il s'est amusé avec Wawrinka au service et à la volée sur les deuxièmes services, notamment dans le troisième set, qui a été décisif.

Il continuera probablement à aller de l'avant et à offrir un ou deux coups tombés au lieu de rester sur la ligne de fond et de rallier Nadal, qui, comme Federer, n'a perdu qu'un seul set jusqu'à présent au cours de la quinzaine. Nadal est cependant un meilleur défenseur que Wawrinka.

"Le niveau de tennis que vous devez jouer est toujours le plus élevé contre Federer", a déclaré Nadal. "Je joue bien, mais il faut que je joue très bien contre lui. J'espère être prêt à le faire".

Lorsqu'on a demandé à Wawrinka de faire un pronostic, il a joué la carte de la prudence : "Je ne peux pas voir l'avenir.

Il est ami avec Federer et a également une bonne dose de respect pour Nadal, sans compter qu'il connaît le palmarès de ce dernier à Roland-Garros. Nadal l'a écrasé en finale en 2017.

Mais il a affirmé qu'il regarderait vendredi, comme des centaines de milliers, voire plus, à travers le monde.

Source: edition.cnn.com