Roger Federer manquera l'US Open après avoir annoncé une nouvelle opération du genou

"J'ai fait beaucoup de contrôles avec les médecins, aussi, sur mon genou, en obtenant toutes les informations car je me suis blessé davantage pendant la saison sur gazon et Wimbledon", a déclaré le joueur de 40 ans dans un post Instagram dimanche.

"Malheureusement, ils m'ont dit que pour le moyen et le long terme, pour me sentir mieux, j'aurais besoin d'une opération, alors j'ai décidé de le faire. Je serai en béquilles pendant de nombreuses semaines et ensuite également hors jeu pendant de nombreux mois."

Federer, qui est à égalité avec Rafael Nadal et Novak Djokovic avec 20 tournois du Grand Chelem en carrière, ne s'est pas engagé sur son avenir dans le tennis.

"Je veux être en bonne santé. Je veux courir à nouveau plus tard et je veux me donner une lueur d'espoir pour revenir sur le circuit sous une forme ou une autre", a-t-il ajouté.

"Je suis réaliste, ne vous méprenez pas. Je sais à quel point il est difficile, à mon âge, de subir une nouvelle opération et d'essayer."

Federer a manqué plus d'un an de compétition après avoir subi deux opérations du genou après l'Open d'Australie en 2020.

Il est revenu à Roland-Garros en 2021, mais s'est retiré après sa victoire au troisième tour pour protéger son genou. Federer s'est ensuite incliné en quart de finale à Wimbledon en juin.

Après sa défaite à Wimbledon, il s'est retiré des Jeux olympiques de Tokyo après avoir annoncé un problème de blessure au genou.

Cette année, l'US Open débutera le 30 août et se poursuivra jusqu'au 12 septembre à New York.

