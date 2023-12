Faits marquants de l'histoire

Roger Federer : La star suisse jouera-t-elle à Roland-Garros ?

L'an dernier, Federer a manqué la saison sur terre battue pour se concentrer sur Wimbledon.

De retour à la première place, la star suisse joue son meilleur tennis.

Le "roi de la terre battue" Rafael Nadal est actuellement blessé

Federer a remporté son seul titre à Roland-Garros en 2009

Federer prévoit de se décider après l'Open de Miami, qui se termine le 1er avril, et le recordman des 20 victoires en grand chelem chez les hommes affirme que son choix ne sera pas basé sur l'état des deux plus grands rivaux de sa carrière, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

LIRE : Federer remporte le 20e titre

Le "roi de la terre battue", qui a remporté 10 titres à Roland-Garros, soigne actuellement sa dernière blessure, un problème à la hanche, tandis que Djokovic éprouve des difficultés à se remettre d'une blessure au coude. Le 12e champion du Grand Chelem a été contrarié lors de son entrée en lice à Indian Wells cette semaine par le Japonais Taro Daniel, issu des qualifications.

"Si je joue ou non sur la terre battue, cela ne dépend pas de Rafa ou de Novak, ni s'ils jouent ou ne jouent pas", a déclaré Federer à la presse à Indian Wells, où il a battu Jeremy Chardy 7-5 6-4 mercredi pour rester invaincu en 2018 et se rapprocher de la défense de son titre dans le désert californien.

"Cela dépend vraiment de ce que je veux faire, comment je me préserve des blessures, comment je garde la flamme, qu'est-ce que ma tête se dit à moi-même ?", a-t-il ajouté.

"Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait ? C'est assez simple.

Quand Roger Federer a remporté Roland-Garros

Pour les fans de Roland-Garros, les nouvelles ne sont pas bonnes. Roger Federer ne participera pas à l'ensemble des tournois sur terre battue, ce qui signifie qu'il manquera Roland Garros pour la troisième année consécutive.

Federer a toujours été méticuleux dans sa programmation et les choses ont parfaitement fonctionné pour lui l'année dernière lorsqu'il est revenu d'une blessure au genou qui a gâché sa campagne de 2016.

Il a choisi de faire l'impasse sur la terre battue pour se préparer à Wimbledon - et a gagné au All England Club sans céder un seul set.

Il était sans doute plus facile pour Federer d'éviter la terre battue à l'époque, car il n'en était qu'au début de son retour.

Cependant, après qu'il a manqué Roland-Garros l'année dernière, Severin Lüthi, entraîneur et ami de longue date de Roger Federer, a déclaré au New York Times : "Je suis très confiant dans le fait que Roger va continuer à jouer sur la terre battue : "Je suis très confiant dans le fait que Roger jouera à nouveau à Roland-Garros".

Madrid en ligne de mire ?

Si Federer évite à nouveau la terre battue, cela aidera sans aucun doute son corps de 36 ans et augmentera ses chances de remporter à nouveau le tournoi de Wimbledon. Il a déjà déclaré qu'il ne jouerait pas à Monte-Carlo le mois prochain, ce qui laisse Madrid et Rome en mai comme objectifs s'il veut être présent à Roland-Garros, qui est le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.

Compte tenu de sa forme dominante, Federer doit être tenté.

Il est redevenu numéro un mondial en février après cinq ans d'absence - devenant ainsi le numéro un le plus âgé - et a battu Nadal cinq fois d'affilée alors que l'Espagnol remportait systématiquement leurs duels.

Aucune de ces victoires n'a eu lieu sur terre battue, mais cette saison pourrait bien être la meilleure occasion pour Federer de battre Nadal à Roland-Garros - ce qu'il n'a jamais fait - y compris si le Majorquin est à 100 % de sa forme.

"S'il joue, il sera l'un des plus grands rivaux de Nadal", a déclaré Toni, l'oncle de Nadal et entraîneur itinérant la saison dernière, à un groupe de journalistes lors d'une conférence à Murcie, en Espagne, jeudi.

Federer est 0-5 contre Nadal sur la terre battue parisienne, subissant l'une des pires défaites de son histoire lors de la finale de 2008, où il n'avait remporté que quatre jeux.

Nadal, quant à lui, a battu Federer à Wimbledon, le grand chelem auquel ce dernier est le plus associé, un mois plus tard en 2008, dans ce que beaucoup considèrent comme le plus grand match de tennis de tous les temps.

Lorsque Federer a remporté sa seule couronne à Roland-Garros en 2009, il n'a pas eu à passer par Nadal. Il a battu Robin Soderling en finale après que le Suédois a créé l'un des plus grands chocs de l'histoire du tennis en éliminant Nadal en 16e de finale.

"Bien sûr, j'adorerais jouer Rafa sur terre battue, au meilleur des cinq manches, ne vous méprenez pas", a déclaré Federer. "J'aimerais voir ce qui se passerait maintenant.

"Mais il n'y a absolument aucune garantie que j'aurais plus de chances aujourd'hui qu'avant. Je pense toujours qu'il est le joueur à battre sur terre battue et qu'il restera à jamais le plus grand joueur de tous les temps sur terre battue, sans conteste.

Je suis un joueur de terre battue

Si Nadal n'était pas sur son chemin, où se situerait Federer dans cette liste ? Quelque part près du sommet.

À l'heure actuelle, il détient le 14e meilleur pourcentage de victoire des joueurs masculins sur terre battue selon l'ATP - après avoir perdu ses 11 premiers matches de haut niveau sur cette surface. Nadal est bien sûr en tête.

Federer s'est retiré de Roland-Garros en 2016 - en raison de problèmes au genou et au dos - et l'année dernière, il n'a pas joué toute la saison sur terre battue, préférant se préparer pour Wimbledon. Cette décision s'est avérée être un coup de maître, puisqu'il n'a pas perdu un seul set avant de remporter son huitième titre à Wimbledon.

Malgré ses succès plus connus sur gazon et sur dur, Federer a grandi sur la terre battue.

"Je suis essentiellement un joueur de terre battue", a-t-il déclaré à l'issue de son match de charité Match for Africa à San Jose début mars. "Je jouais même en salle sur la terre battue, c'était mon terrain de prédilection en hiver.

"J'aimais jouer sur la terre battue. Au début du circuit, c'était difficile parce que j'ai perdu mes 11 premiers matches, puis à Roland-Garros, j'ai mis du temps à gagner et les gens ont pensé qu'il n'aimait pas la terre battue.

"Peut-être parce que sur les autres (surfaces), les résultats sont arrivés plus facilement et plus rapidement.

"Avec le temps, parce que vous avez plus de succès sur le dur, le gazon, en salle, vous commencez aussi à faire votre programme un peu plus en fonction de cela".

LIRE : Venus coupe court au retour de Serena

Visitez notre page tennis pour plus d'articles sur le tennis

Mais il a ajouté : "Je suis très heureux de ma carrière sur terre battue".

Après avoir commencé l'année avec un score de 17-0 - une série marquée par la victoire de son 20e majeur à l'Open d'Australie en janvier - Federer a perdu deux matches d'affilée pour la première fois depuis 2014.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com