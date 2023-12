Roger Federer : La puissance et la présence de l'homme aux 120 millions de dollars

Dix ans plus tard, la légende suisse est toujours aussi forte et deuxième favori pour remporter un neuvième titre au All England Club lors du tournoi qui débutera la semaine prochaine.

Federer, 37 ans, est peut-être le meilleur joueur masculin de tous les temps avec un record de 20 victoires en Grand Chelem (et 10 places de vice-champion), mais son aura et sa popularité dépassent largement la somme de ses titres.

Peut-être est-ce dû à sa longévité et à son style de jeu élégant. Mais selon Roddick, ce moment passé à huis clos, peu après avoir été mené 16-14 dans le cinquième set d'une finale épique, en dit long sur l'homme lui-même.

"Il n'y a pas de vestiaires séparés ou quoi que ce soit d'autre, alors je suis entré et j'étais assez dévasté", a déclaré Roddick à CNN Sport. "J'étais incrédule, en état de choc et en proie à toutes sortes d'émotions, et son équipe est entrée.

"Ils auraient dû faire la fête. Absolument. Je l'ai vu du coin de l'œil, il leur a fait un de ces signes "Taisez-vous" et m'a montré du doigt, puis ils sont partis et ont vaqué à leurs occupations dans une autre partie du All England Club.

"J'ai pensé que c'était prévenant. J'ai pensé que ce n'était probablement pas nécessaire étant donné qu'il s'agit de toute une vie de travail. Mais c'était une sorte de microcosme de la façon dont il pense un peu".

READ : Ashleigh Barty vise la gloire à Wimbledon depuis la place de numéro 1

READ : Nadal prêt à conquérir à nouveau Wimbledon

READ : Les têtes de série de Wimbledon confirment les craintes de Nadal

Une attitude formidable

Malgré trois finales, Roddick n'a jamais remporté le titre de Wimbledon qui venait s'ajouter à sa couronne de 2003 à l'US Open, mais l'Américain - dont le service était aussi rapide que son esprit - est resté en contact avec Federer après avoir arrêté le tennis à l'US Open en 2012.

Federer a participé à une collecte de fonds pour la fondation de Roddick à Austin, au Texas, en septembre dernier - entre l'US Open et la Laver Cup - et, d'après les souvenirs de l'Américain, il n'a pas fait preuve d'une grande prétention.

Il s'agit de l'un des noms les plus connus au monde, qui a empoché plus de 120 millions de dollars en prix et qui a obtenu bien plus en termes de publicité, sans compter qu'il compte près de 13 millions de followers sur Twitter et encore plus de likes sur Facebook.

"Je ne sais pas comment il fait pour avoir assez d'heures par jour, mais c'est ce qu'il a fait", a déclaré Roddick. "Il a atterri, il a une très bonne attitude. Il est très perspicace. Sur le trajet en voiture pour se rendre aux événements que nous organisions, la plupart des gens disaient : 'Hé, à quelle heure je pars ? J'ai besoin d'un avion.

Il se dit : "Qu'est-ce que je peux faire pour aider le plus possible aujourd'hui ? Y a-t-il des messages que nous devons faire passer ? Il a cette façon de poser de bonnes questions et de tirer le meilleur parti du temps qu'il donne".

Visitez CNN Sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

La plupart des superstars sont un peu bizarres

Malgré son âge avancé, en termes de tennis, personne ne serait surpris que Federer ajoute à son palmarès des grands chelems avant de prendre sa retraite. Mais sa légende parlera d'un artiste qui avait toutes les cartes en main tout en rendant les choses simples la plupart du temps, ce que Roddick, plus travailleur, a noté.

Je ne pense pas qu'il soit assez naïf pour dire "Oh, je suis juste un autre gars qui joue au tennis"", a déclaré Roddick. "Il ne pense pas cela et il ne devrait pas le penser, car ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il comprend le pouvoir qu'il a et je pense qu'il est intrinsèquement une personne vraiment, vraiment vraie, honnête et bonne.

"Mais ma plus grande source de jalousie, c'est de le voir s'entraîner, et c'est gratuit, c'est facile. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de stress la veille d'un chelem. Il dit encore bonjour à tout le monde entre les points et il est capable de fonctionner avec cette aisance et ce calme.

READ : Nadal surpassera-t-il son grand rival Federer ?

Darren Cahill, entraîneur respecté et analyste de la télévision ESPN, a déclaré que si l'on vendait des billets pour les séances d'entraînement de Federer, "on pourrait financer l'ATP Challenger Tour pendant 20 ans", en référence au deuxième niveau de l'échelle professionnelle du tennis.

Cahill a entraîné Lleyton Hewitt à l'époque où le fougueux basketteur et Federer gravissaient ensemble les échelons. Il était également très ami avec l'entraîneur qui a façonné Federer et son jeu, Peter Carter, avant que son compatriote australien ne meure dans un accident de voiture alors qu'il était en vacances en Afrique du Sud en 2002.

Il a fait écho aux sentiments de Roddick concernant le comportement de Federer.

"Il est l'une des personnes les plus normales que je connaisse, et la plupart des superstars sont toujours un peu bizarres", a déclaré Cahill à CNN Sport. "Il faut être un peu bizarre pour être aussi motivé, aller au bout de ses rêves et mettre autant de choses de côté pour pouvoir les réaliser, mais il a une façon de le faire et d'être aussi motivé tout en étant tout à fait normal.

"Je pense que c'est la raison pour laquelle tant de gens réagissent à lui comme ils le font et peuvent s'identifier à lui, et je pense que c'est une grande partie de sa personnalité.

READ : Naomi Osaka peut imiter Serena Williams, selon Pat Cash

Les adieux

Federer a disputé son premier match à Wimbledon contre Jiri Novak en 1999, s'inclinant en cinq sets face au Tchèque. Il est le seul joueur de l'époque à être encore en lice aujourd'hui.

Toutes ces années plus tard, Federer continue de prospérer, ayant remporté dimanche dernier son 10e titre à Halle, le tournoi de préparation à Wimbledon, et son 102e au total. Sept titres supplémentaires lui permettront d'égaler le record de Jimmy Connors chez les hommes.

Les Jeux olympiques de Tokyo, l'année prochaine, devraient constituer un objectif important, car le seul trophée qui manque à son armoire à trophées - qui doit avoir la taille d'un manoir - est une médaille d'or olympique en simple.

Federer a déclaré que lorsqu'il prendrait sa retraite, il ne voulait pas que ce soit un moment triste. Roddick, qui a annoncé brutalement sa propre retraite, espère que son ami aura droit à des adieux prolongés.

"J'ai presque l'impression que le monde du tennis, le monde du sport et le monde tout court méritent de lui dire au revoir à chacun de ces moments", a-t-il déclaré.

"On ne peut pas dire à quelqu'un comment s'y prendre, mais je suis sûr que beaucoup de gens apprécieraient d'avoir l'occasion de lui dire au revoir.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com