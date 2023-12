Roger Federer espère revenir à Wimbledon "une fois de plus".

Vêtu d'un costume et d'une cravate, plutôt que du blanc traditionnel de Wimbledon, le joueur de 40 ans participait dimanche à la célébration du centenaire du tournoi sur le Centre Court. Comme on pouvait s'y attendre, il a reçu un accueil enthousiaste de la part des fans.

"Ce court m'a offert mes plus grandes victoires et mes plus grandes défaites. J'espère pouvoir y revenir une fois de plus", a déclaré Federer, absent du tableau principal pour la première fois depuis 1998 en raison d'une blessure.

Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, qui fêtera ses 41 ans le mois prochain, faisait partie des anciens vainqueurs qui ont participé à un défilé autour de la célèbre arène.

Il a joué pour la dernière fois à Wimbledon en 2021, subissant une défaite surprise contre Hubert Hurkacz en quart de finale, et n'a plus joué en compétition depuis cette défaite car il a subi une nouvelle opération du genou, sa troisième depuis 2020, peu de temps après.

"Il n'a pas joué en compétition depuis cette défaite, car il a subi une nouvelle opération du genou, la troisième depuis 2020. Je savais en arrivant ici l'année dernière que ce serait une année difficile. Je ne pensais peut-être pas qu'il me faudrait autant de temps pour revenir - le genou m'a malmené", a-t-il déclaré.

Au cours de son illustre carrière, Federer est devenu synonyme de Wimbledon.

Il a annoncé son arrivée en tant que joueur de classe mondiale en 2001, en éliminant le grand Pete Sampras, et a continué à dominer au sommet de son art, en remportant le tournoi à huit reprises.

"J'ai eu la chance de jouer beaucoup de matches sur ce court", a-t-il ajouté. J'ai eu la chance de jouer beaucoup de matches sur ce court", a-t-il ajouté. "C'est bizarre d'être ici dans un rôle différent. C'est formidable d'être ici avec tous les autres champions".

Le grand Suisse prépare son retour, confirmant plus tôt cette année qu'il participera à la Laver Cup en septembre et au tournoi Swiss Indoors à Bâle, en Suisse, en octobre.

"Cela a été une bonne année, indépendamment du tennis... Je suis heureux d'être ici en ce moment", a-t-il déclaré.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com