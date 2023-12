Faits marquants de l'histoire

Roger Federer entame la défense de son titre à l'Open d'Australie contre Aljaz Bedene

Federer contre Bedene

Nadal contre Burgos

Le numéro 2 mondial a atterri dans la moitié la plus délicate du tableau, où Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Alex Zverev, Dominic Thiem, Tomas Berdych et Gaël Monfils sont tous susceptibles de l'attendre.

Federer devra également faire face à Milos Raonic et Juan Martin del Potro dans sa partie du tableau, et pourrait avoir à battre David Goffin pour atteindre les demi-finales - un adversaire contre lequel il s'était incliné lors des ATP Finals de fin d'année en novembre.

"Je pensais que mon jeu ne serait pas assez bon ce jour-là et il l'a été", s'est souvenu Federer à propos de sa finale épique de 2017 contre Nadal.

"Ce cinquième set contre Rafa était peut-être le meilleur que j'ai jamais joué. C'est sans aucun doute le moment le plus fort de l'année 2017."

Rafael Nadal, finaliste battu l'an dernier, se trouve incontestablement dans la moitié la plus favorable et éviterait à la fois Federer et Djokovic jusqu'à la finale.

Le numéro un mondial entame sa campagne contre le Dominicain Victor Estrella Burgos, 37 ans, tandis que le plus grand danger dans son quart de tableau est le Croate Marin Cilic, doté d'un gros service.

Le sextuple vainqueur de l'Open d'Australie, Djokovic, qui a chuté à la 14e place mondiale après six mois d'absence pour cause de blessure, jouera contre l'Américain Donald Young et devra affronter Monfils au deuxième tour, un match qui pourrait s'avérer alléchant.

Wawrinka, le champion de 2014, fait également son retour après une blessure et est opposé au Lituanien Ricardas Berankis, tandis que le numéro 3 mondial et demi-finaliste de l'année dernière Grigor Dimitrov affronte deux qualifiés indécis lors de son premier tour.

Tirage au sort féminin

L'absence de la championne en titre Serena Williams, qui a déclaré la semaine dernière qu'elle n'était "pas là où je voulais être" après la naissance de sa fille en septembre, donne à plusieurs autres protagonistes l'occasion de se mettre en évidence dans le tableau féminin.

Serena Williams a révélé qu'elle était en fait enceinte de deux mois lorsqu'elle a remporté le titre l'année dernière, en battant sa sœur aînée Venus en finale.

Dans une récente interview accordée à Vogue, Serena a révélé certaines des graves complications de santé dont elle a souffert dans les semaines qui ont suivi la naissance d'Alexis Olympia.

Elle a décrit comment "tout a mal tourné" après une césarienne d'urgence impeccable. Elle a ensuite souffert d'un caillot pulmonaire, d'un caillot de sang dans l'abdomen et de plus d'une opération, avant de passer six semaines dans l'incapacité de quitter son lit.

Venus, tête de série n°5 cette année, espère faire mieux et entame sa quête d'un huitième titre du Grand Chelem par un match délicat contre la star suisse montante Belinda Bencic.

La numéro un mondiale Simona Halep affronte la wildcard australienne Destanee Aiava, âgée de 17 ans, au premier tour et pourrait potentiellement rencontrer la demi-finaliste de 2014 Eugenie Bouchard au second.

Wozniacki a remporté le plus grand titre de sa carrière lors des finales WTA à la fin de l'année dernière et espère maintenant ajouter un premier grand chelem à son nom.

La Danoise a bénéficié d'un tirage au sort favorable au premier tour et affrontera la Roumaine Mihaela Buzărnescu.

Pendant ce temps, Maria Sharapova, 47e mondiale, qui participe à son deuxième tournoi du Grand Chelem depuis son retour d'une suspension pour dopage, entame sa campagne contre l'Allemande Tatjana Maria.

