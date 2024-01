Roger Federer éliminé de Wimbledon par Hubert Hurkacz en quart de finale

C'était la première fois que la star polonaise de 24 ans atteignait les quarts de finale, alors que Federer en était à son 18e.

Si la sortie de l'octuple champion a été une surprise, la manière l'a été encore plus : Hurkacz a triomphé en trois sets - 6-3 7-6 (7-4) 6-0.

Federer, 39 ans, cherchait à devenir l'homme le plus âgé à atteindre les demi-finales de Wimbledon dans l'ère Open, mais il n'était plus que l'ombre du joueur qui a honoré le Centre Court pendant tant d'années.

La star suisse a commis 31 fautes directes, Hurkacz n'en a fait que 12.

Federer a subi deux opérations du genou en 2020 et visait un neuvième titre à Wimbledon sur sa surface préférée, le gazon.

En juin, il s'était retiré de Roland-Garros après sa victoire au troisième tour contre Dominik Koepfer pour protéger son genou.

La défaite de Federer mercredi n'est que sa 14e en 119 matches à Wimbledon et sa première défaite en sets à Wimbledon depuis 2002, l'année précédant son premier titre à Wimbledon.

"J'ai remarqué les erreurs, les points maladroits de Roger et bien sûr le dernier set, 6-0", a déclaré Boris Becker, triple vainqueur de Wimbledon, à la BBC.

L'objectif est de jouer

Face aux médias qui lui demandaient s'il envisageait de prendre sa retraite, Roger Federer a répondu qu'il ne pensait pas à arrêter de jouer.

"Non, il s'agit simplement de prendre du recul", a déclaré Federer aux journalistes. "Vous avez besoin d'un objectif lorsque vous suivez une cure de désintoxication comme celle que j'ai suivie.

"Vous ne pouvez pas penser à toute la montagne à gravir en une seule fois. Il faut y aller par étapes. Wimbledon a été la première grande étape.

"Pour moi, maintenant que c'est fini, il faut tout réévaluer. Il faut s'asseoir, en parler, voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, où en est le corps, où en est le genou, où en est l'esprit ?

"Je dois juste parler à l'équipe, prendre mon temps, ne pas me sentir pressé par vous [les médias] ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Je dois prendre mon temps, prendre la bonne décision, celle que je veux prendre et où je me sens le plus à l'aise.

"Voilà où j'en suis. Mais non, je n'espère pas que cela se produira. L'objectif est de jouer, bien sûr".

Hurkacz disputera sa première demi-finale de grand chelem - il est seulement le deuxième Polonais à atteindre le dernier carré de Wimbledon après Jerzy Janowicz en 2013.

Le Polonais affrontera l'Italien Matteo Berrettini vendredi, tandis que Novak Djokovic rencontrera Denis Shapovalov dans l'autre demi-finale.

En quête de son 20e titre du Grand Chelem, Djokovic a battu le Hongrois Marton Fucsovics 6-3 6-4 6-4 mercredi, tandis que le Canadien Shapovalov a battu le Russe Karen Khachanov 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4.

De son côté, Berrettini a pris le meilleur sur le Canadien Felix Auger-Aliassime, l'Italien s'imposant en quatre sets (6-3 5-7 7-5 6-3).

Source: edition.cnn.com