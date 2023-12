Roger Federer démarre l'année 2019 sur les chapeaux de roue - mais est-ce l'année où un jeune joueur s'imposera dans le "big four" ?

Le joueur de 37 ans a commencé l'année du bon pied en remportant la Hopman Cup pour la deuxième fois consécutive aux côtés de sa coéquipière suisse Belinda Bencic. Il s'agissait d'un échauffement parfait avant de défendre - pour la sixième fois - son titre à l'Open d'Australie.

Malgré son âge avancé, Federer est impatient d'améliorer son record de 20 titres du Grand Chelem et de prolonger la domination qu'un groupe d'élite connu sous le nom de "Big Four" partage depuis plus d'une décennie.

À eux trois, Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté 51 des 62 tournois du Grand Chelem depuis l'édition 2003 de Wimbledon.

L'année dernière, rien ne laissait présager la fin de leur règne : le trio s'est partagé la récolte 2018 des grands chelems.

Le Britannique Andy Murray, qui a annoncé vendredi sa retraite imminente, n'est pas tête de série pour le premier tournoi majeur de l'année, mais il complète le groupe. Il compte trois trophées du Grand Chelem à son actif, ainsi qu'un nombre respectable de succès sur le circuit.

"Suis-je confiant ? Je ne sais pas", a déclaré le maître suisse Federer à Christina MacFarlane, de CNN, avant le début de l'Open, lundi.

"Je me suis très bien entraîné, j'ai eu une autre grande saison cette année, je suis toujours heureux de jouer et j'ai gagné les deux dernières éditions de l'Open d'Australie, alors oui, je devrais certainement y aller avec confiance.

Malgré son armoire à trophées bien garnie, Federer - largement considéré comme le plus grand joueur de tennis masculin de tous les temps - a perdu du terrain ces dernières années, puisque le Serbe Djokovic et l'Espagnol Nadal le devancent actuellement au classement mondial.

Djokovic, en particulier, semble bien parti pour continuer à dominer le sport pendant un certain temps encore.

Le Serbe, qui a mis fin à une période d'accalmie en remportant les deux derniers des quatre tournois majeurs en 2018, semble être une force irrésistible cette année encore. Avec un record de six titres à l'Open d'Australie à son actif, il a au moins autant de chances de gagner à Melbourne que son ami et rival de longue date Federer.

Le Serbe, actuel numéro un du classement ATP, est la tête de série numéro un du tournoi.

"Djokovic a eu beaucoup de succès en Australie, il l'a gagné six fois, et vu la façon dont il a terminé l'année dernière, il est difficile de ne pas dire que ce sera lui", a déclaré John McEnroe, légende du tennis et animateur de télévision, aux journalistes.

"Federer s'est positionné pour faire un bon parcours. C'est difficile de choisir.

Alors, où sont les jeunes ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a pas encore eu de vainqueur du Grand Chelem masculin né dans les années 1990. Le plus jeune, Marin Cilic, qui a remporté l'US Open 2014, est né en septembre 1988.

McEnroe estime qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes joueurs de briser les jeux rapides et physiques de leurs adversaires plus âgés au cours d'un tournoi épuisant.

"Le jeu est devenu plus physique et la balle est frappée plus rapidement. Il est de plus en plus difficile pour un jeune de résister à cela pendant sept matches", a déclaré le septuple vainqueur du Grand Chelem à des journalistes à Melbourne.

Il pourrait donc revenir à un autre vétéran de briser l'emprise du quatuor sur le circuit.

D'après les chiffres, Juan Martin del Potro (n° 5) est le mieux placé, même s'il ne se présentera pas à Melbourne en raison d'une blessure. Ou bien Cilic pourrait retrouver le courage et la détermination dont il a fait preuve pour battre Kei Nishikori en deux sets à Flushing Meadows en 2014.

Kevin Anderson, finaliste de Djokovic à Wimbledon l'an dernier, pourrait également représenter un défi.

Pourtant, McEnroe estime qu'un tournant est sur le point d'être pris.

"Je pense que c'est cette année que l'un de ces jeunes va percer", a-t-il déclaré.

De nombreux experts, dont McEnroe, pensent que l'Allemand Alexander Zverev - l'adversaire de Federer en finale de la Hopman Cup - est le candidat le plus susceptible de s'imposer et de remporter un trophée du Grand Chelem.

Après avoir battu Djokovic pour remporter les ATP Tour Finals à Londres en novembre, en battant les têtes de série n° 1 et n° 2 sur deux jours consécutifs, l'Allemand gagne en confiance, en technique et en capacité - et en 2019, le n° 4 mondial a de bonnes chances de remporter son premier trophée du Grand Chelem.

Il est rejoint par un grand nombre d'autres prétendants dans la vingtaine, dont l'Autrichien Dominic Thiem, le Grec Stefanos Tsitsipas, le mauvais garçon australien Nick Kyrgios, le duo russe Karen Khachanov et Daniil Medvedev, ainsi que le Britannique Kyle Edmund.

"La porte est ouverte : si vous regardez le classement, vous voyez beaucoup de joueurs en position de faire une grande percée", a déclaré McEnroe.

"Je pense qu'il y aura un changement de garde cette année. Que ce soit Zverev ou l'un des autres, comme Khachanov ou Tsitsipas, vous les verrez faire quelque chose de grand".

Mais pour que cela se produise, et pour que le monde embrasse une nouvelle génération de superstars, l'ancienne garde devra d'abord s'effacer.

