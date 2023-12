Roger Federer déclare qu'un "malentendu" a provoqué un débat houleux avec l'arbitre de chaise lors de sa victoire à Roland-Garros

Le joueur de 39 ans a été impliqué dans un échange houleux avec l'arbitre de chaise après avoir reçu une violation de temps pour avoir pris trop de temps entre les points.

Cela a déclenché une longue conversation avec l'arbitre, Federer étant manifestement déconcerté par la situation. On l'a ensuite vu poser des questions à Cilic alors qu'il se tenait au filet.

"Je n'ai pas eu l'impression de jouer particulièrement lentement [...] J'ai toujours l'impression de ne pas trop faire attendre mon adversaire, mais Marin voulait clairement aller plus vite. Je ne m'en étais pas rendu compte", a déclaré Federer, minimisant l'incident.

"J'ai l'impression qu'il s'agit d'un malentendu à plusieurs niveaux. Je ne l'ai pas compris et je ne me suis pas rendu compte de la situation, et je suppose que je suis tout simplement nouveau sur le nouveau circuit.

"C'était assez intéressant de vivre cela. J'ai mis un peu d'énergie dans le match, ce qui m'a plu."

Le débat houleux n'a pas empêché Federer de se qualifier pour le troisième tour de Roland Garros, en battant finalement Cilic 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2.

Le Suisse n'est revenu que récemment d'une grave opération du genou l'année dernière et n'a joué que trois fois au cours des 17 derniers mois.

Avant le tournoi majeur sur terre battue, Federer a minimisé ses chances de remporter le grand chelem, mais il affrontera l'Allemand Dominik Koepfer, 59e au classement, au prochain tour.

