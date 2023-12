Faits marquants de l'histoire

Roger Federer bat Serena Williams dans le combat des légendes du tennis

Un choc historique en double mixte à la Hopman Cup

La Suisse de Federer bat les Etats-Unis à Perth

Associé à Belinda Bencic, Federer a battu Williams et Frances Tiafoe 4-2 4-3 (5-3) pour donner à la Suisse une victoire 2-1 sur les Etats-Unis dans leur match à la ronde.

Plus important encore, c'était la première et probablement la dernière fois que les fans verraient les deux joueuses de tennis, largement considérées comme les plus grandes de tous les temps, s'affronter au filet dans un match compétitif - et après la fin du match, elles ont même eu le temps de poser pour un selfie qui va certainement devenir viral.

Federer a finalement arraché la victoire pour le champion en titre en remportant le point décisif dans le jeu décisif tronqué utilisé en double mixte, grâce à une volée angulaire parfaite.

Le maestro suisse avait parlé avant le match de sa nervosité face au service redouté de Serena et ses craintes ont semblé se confirmer puisqu'il n'a pas été en mesure de faire face à deux livraisons dans son premier jeu de service, mais il a ensuite pris le contrôle du match avec Bencic.

"J'étais nerveux à l'idée de retourner le service de Serena parce que c'est un service magnifique et que vous ne pouvez pas le lire", a déclaré Federer lors de l'interview d'après-match.

"C'était très amusant et c'est une grande championne. On voit à quel point elle est concentrée et c'est ce que j'aime chez elle".

En réalité, Serena n'a pas eu l'occasion de montrer ses prouesses en double, qui lui ont permis de remporter 16 titres du Grand Chelem dans cette discipline, en plus de ses 23 titres en simple.

Son partenaire Tiafoe a perdu son service pour que les Américains perdent le premier set et elle semblait également souffrir d'une blessure à l'épaule droite, bien qu'elle ait insisté sur le fait que ce n'était pas un problème à l'approche de l'Open d'Australie.

Cependant, malgré cette défaite décevante qui empêche les Etats-Unis d'atteindre la finale d'une épreuve qu'ils ont remportée six fois, Serena a manifestement apprécié de se mesurer à Federer.

"C'était une expérience formidable, je suis triste que ce soit fini, je ne faisais que m'échauffer", a-t-elle plaisanté.

Serena ne doute pas non plus du statut du vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem.

"Je veux dire que ce joueur est le plus grand de tous les temps, à la fois sur le court et en dehors", a-t-elle déclaré.

Ce choc très attendu a été le point culminant de la 31e édition de la Hopman Cup, avec une affluence record de 14 029 personnes dans la Perth Arena pour assister à la rencontre.

La Suisse défendra son invincibilité face à la Grèce lors de son dernier match du tournoi à la ronde jeudi, tandis que les Etats-Unis affronteront la Grande-Bretagne.

Serena et Fed remportent des matchs en simple

Un peu plus tôt, Serena Williams avait fait preuve d'un grand sens de la compétition en s'imposant face à Bencic pour égaliser à 1-1 après la victoire de Federer sur Tiafoe (6-4 6-1).

Menant 4-1 dans le premier set, Williams semblait se diriger vers une victoire confortable jusqu'à ce que son adversaire, âgée de 21 ans, riposte pour remporter les cinq jeux suivants et s'emparer du premier set.

Williams, qui se prépare pour le premier grand chelem de la saison, a augmenté son jeu sous la pression pour prendre les deux jeux suivants et s'imposer 4-6 6-4 6-3 pour préparer une finale compétitive avec Federer.

"C'était vraiment un soulagement. Elle a vraiment bien joué. Je savais que je pouvais mieux jouer", a-t-elle déclaré.

Federer s'est également montré très en forme pour défendre sa couronne à l'Open d'Australie, réalisant un seul break pour remporter le premier set contre son adversaire de 20 ans, puis s'envolant dans le second.

Pendant ce temps, Venus, la sœur aînée de Serena, a montré qu'elle était toujours aussi forte en battant Victoria Azarenka 6-3 1-6 6-3 dans une bataille d'anciennes numéro un mondiales à l'Auckland Classic.

Les deux joueuses sont restées plus de deux heures sur le court lors de leur match du premier tour, avant que Venus ne s'impose dans le sixième jeu du match décisif et ne remporte la victoire. "C'est peut-être l'un des matches de premier tour les plus difficiles que j'aie jamais joués", a-t-elle déclaré.

À Brisbane, Naomi Osaka, qui a battu Serena Williams lors de la finale controversée de l'US Open en septembre dernier, a montré qu'elle sera une force pour tenter de remporter plusieurs tournois du Grand Chelem, en atteignant les quarts de finale grâce à une victoire 6-3 6-2 sur Destanee Aiava.

