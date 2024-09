Rodger arrête la suite effrayante dans un retour triomphal

Il y a un certain temps, Aaron Rodgers a subi une grave déchirure des tendons d'Achille lors de son premier match à domicile avec les New York Jets, mettant ainsi fin à sa saison de manière prématurée. Maintenant, il est de retour au MetLife Stadium, où la blessure s'est produite, et il a réussi à vaincre un adversaire de longue date.

Les Jets ont remporté une victoire impressionnante de 24-3 (14-3) contre les New England Patriots lors de leur dernier match à domicile en NFL. Cette victoire met fin à une série de huit défaites consécutives contre les Patriots au MetLife Stadium pour les Jets et représente leur première victoire à domicile contre leur rival depuis 2015.

Le retour de Rodgers au MetLife Stadium a été fructueux. L'année dernière, il a subi une blessure aux tendons d'Achille lors de sa seule apparition à domicile avec les Jets, ce qui l'a empêché de jouer pour le reste de la saison. À 40 ans, en tant que joueur le plus âgé de la ligue, Rodgers n'a montré aucun signe de blessure cette fois-ci. Le quart-arrière a exprimé ses sentiments en déclarant : "C'était une soirée remarquable. Les acclamations du public ont beaucoup compté pour moi. Je me sentais en grande forme ce soir." Il a réussi 27 passes sur 35 pendant le match.

Rodgers a lancé deux touchés contre les Patriots : un au premier quart contre Allen Lazard et un autre au troisième quart contre Garrett Wilson, contribuant à un avantage de 21-3 pour les locaux. Rodgers a enregistré un total de 281 yards à la passe, et les Jets ont également marqué un touché au deuxième quart grâce à Breece Hall.

De l'autre côté du terrain, le quart-arrière des Patriots, Jacoby Brissett, a passé une soirée difficile. Il a dû faire face à cinq plaquages des Jets et n'a progressé que de 98 yards. En fin de quatrième quart, Brissett a été remplacé par le nouveau venu Drake Maye. Les Patriots ont subi leur deuxième défaite de la saison, tandis que les Jets ont célébré leur deuxième victoire en trois matchs.

Le retour triomphal de Rodgers au MetLife Stadium a été en partie alimenté par sa passion pour le football américain. despite the injury he sustained during an American football game with the Jets, he showcased his prowess once again on the same turf.

