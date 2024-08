Rod Stewart réfute les allégations de problèmes conjugaux.

Rod Stewart préfère LA à l'Angleterre, semant la confusion dans les arrangements de vie de Penny Lancaster ? Le musicien dément les rumeurs qui agitent son mariage sur Instagram.

Selon les ragots, le mariage de Rod Stewart et Penny Lancaster serait confronté à des difficultés en raison de leurs désaccords sur l'endroit où s'installer. Le chanteur de 79 ans a décidé de prendre la parole sur Instagram pour mettre fin à ces rumeurs. "Penny et moi n'avons jamais été plus amoureux après 27 belles années ensemble", affirme-t-il sur son compte Instagram.

Souhaitant clarifier la situation, Stewart publie un message personnel sur Instagram. "Je voulais simplement mettre fin à ces murmures", commence-t-il. "Il n'y a absolument aucune tension entre Penny et moi, et pas la moindre dispute concernant un éventuel déménagement en Angleterre ou à LA, loin de là." Apparemment, le couple, marié en 2007, se heurte à la question de savoir s'il doit déménager définitivement de LA en Angleterre. Cependant, selon Stewart, ce n'est pas la réalité de la situation.

Stewart explique leur situation : "Nous sommes revenus dans notre chère Angleterre l'année dernière de manière permanente, mais nous avons la chance d'avoir des maisons dans différents endroits que nous aimons visiter. Nous avons Previously thought it would be wise to sell our LA property, but after enjoying a fantastic summer there with our family and friends [...], we came to the realization that it made sense to retain our LA house."

"Pas de discorde"

Plus tôt, l'Anglais de naissance avait révélé son intention de faire de l'Angleterre sa résidence principale et de vendre sa propriété de LA. Récemment, le tabloïd britannique "Daily Mail" a rapporté qu'il refusait maintenant de se séparer de sa propriété de LA. "Ils sont dans une impasse et Penny est furieuse que Rod ait revenu sur sa promesse. Pour l'instant, il s'agit simplement de sauver leur mariage", a déclaré une source anonyme en alimentant ces spéculations.

En résumé, Stewart souligne qu'il et sa femme Penny, âgée de 53 ans, n'ont jamais été plus proches. "Croyez-moi sur parole... Il n'y a pas de désaccord dans notre relation." En signant, il se présente comme "Rod, un homme vraiment heureux."

La franchise de Rod Stewart sur Instagram aide à clarifier les fausses rumeurs sur sa relation avec Penny Lancaster. Le désaccord du couple concernant le déménagement n'entraîne pas de discorde dans leur mariage de 27 ans, comme le souligne Stewart dans son message Instagram.

Lire aussi: