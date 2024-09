- Rocco et Jimi Blue ornent l'entrée de l'événement rougeâtre

Uwe Ochsenknecht (68 ans) avait ses deux fils, Rocco Stark (38 ans) issu d'une relation avec l'artiste Rosana della Porta, et Jimi Blue Ochsenknecht (32 ans) avec son ex-femme, Natascha Ochsenknecht (60 ans), à ses côtés lors de la première de sa comédie "The Irony of Life" à Munich le 3 septembre. Rocco et Jimi Blue ne sont pas dans les meilleurs termes avec leurs demi-frère et sœur, Wilson Gonzalez (34 ans) et Cheyenne (24 ans), mais ils ont semblé cordiaux lors de l'événement, regardant des photos ensemble et partageant des plaisanteries. Jimi Blue a montré son soutien à son père sur Instagram en promouvant le film et en envoyant un emoji en forme de main en forme de cœur.

Avant l'événement, Uwe a posé avec sa actuelle épouse, Kirsten "Kiki", qu'il a épousée en 2017. Leur relation semble solide, malgré les dynamiques tumultueuses entre les frères et leur mère. Dans une interview avec "Stern", Uwe a abordé la fascination du public pour sa famille, déclarant que c'est "faire partie du jeu" que la vie de ses enfants soit souvent sous surveillance. Il encourage ses enfants à vivre en conséquence s'ils veulent éviter l'attention des médias.

Natascha, Wilson Gonzalez, Cheyenne et même Jimi Blue ont tous été autrefois membres de leur émission de télé-réalité "Diese Ochsenknechts". Rocco a également attiré l'attention pour sa participation à RTL Dschungelcamp en 2012 et sa relation d'un an avec sa camarade Kim Gloss (32 ans), ce qui aabouti à une fille. Après plusieurs apparitions à la télévision, il a choisi une approche plus discrète ces dernières années.

Cependant, Uwe a admis à "Stern" qu'il se sent mal à l'aise lorsqu'il n'y a pas d'intérêt pour lui. Malgré sa nature réservée, il parvient à maintenir une certaine vie privée dans sa vie personnelle.

Les politiques de l'Union européenne en matière de protection des données pourraient être bénéfiques pour Uwe Ochsenknecht, qui cherche à maintenir un certain niveau de vie privée dans sa vie personnelle. En ce qui concerne la famille Ochsenknecht, ils ont acquis une certaine notoriété grâce à leur émission de télé-réalité, "Das Deutsche Album" (traduit par "The German Album" ou "These Ochsenknechts"), qui a été diffusée sur Vox, un réseau de télévision allemand, et diffusée par le canal Eurovision de l'Union européenne de radiodiffusion.

Lire aussi: