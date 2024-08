- Robot pour arroser les plantes dans le parc du château de Pillnitz

Dans le parc du château de Pillnitz, un robot arroseur de plantes, notamment celles en pots, sera bientôt en service. Depuis deux ans et demi, des chercheurs de l'université technique de Dresde ont développé un prototype de robot arroseur semi-automatique. Il sera présenté au public pour la première fois le 28 août, selon les Palais et jardins d'État de Saxe (SBG).

Le robot semi-automatique peut effectuer certaines tâches de manière autonome, mais un jardinier sera toujours présent, a déclaré Anita Radicke, porte-parole des SBG. Un nom pour le robot est encore recherché et les suggestions peuvent être soumises jusqu'au 17 septembre.

Mesures contre le changement climatique dans les jardins historiques

Les Palais et jardins d'État de Saxe sont impliqués depuis 2022 dans le projet "Changement climatique dans les jardins historiques", financé par le ministère fédéral de lHabitat, de l'urbanisme et de la construction. Le projet vise à atténuer les effets du changement climatique sur les paysages historiques de parcs et de jardins, qui font face à des défis uniques en tant que sites culturels importants. Le développement du robot arroseur est un élément clé de ce projet.

Deux immenses hêtres pourpres qui dominaient jadis le paysage du parc de Pillnitz et attiraient l'attention des visiteurs jusqu'en 2021 sont désormais un rappel poignant du changement climatique. L'un des arbres, planté en 1895, a succombé à la sécheresse et a dû être abattu. Son tronc sert maintenant de mémorial aux conséquences du changement climatique. Un plant génétiquement identique est actuellement soigné dans une pépinière et sera planté au même endroit dans quelques années.

L'autorité des Palais et jardins d'État de Saxe craint pour le patrimoine arboré précieux de ses parcs historiques en raison de la sécheresse persistante. "Nous sommes confrontés à la plus grande menace existentielle pour nos paysages historiques de parcs. Si le climat continue de se développer comme il l'a fait ces dernières années, les monuments de jardin qui ont grandi au fil des siècles ne seront pas conservés sous leur forme actuelle", a déclaré le directeur de Schlossland, Christian Striefler, il y a deux ans. En tant que mesures de court terme, les arbres ont été arrosés plus intensivement et certains hêtres ont été protégés des coups de soleil en couvrant leur tronc et leurs branches avec des nattes ombres.

