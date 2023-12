Faits marquants de l'histoire

Roborace dévoile le design d'une "Robocar" à IA révolutionnaire

La "Robocar" a été construite en moins d'un an

20 voitures prévues pour concourir sur la piste

La voiture sans conducteur a une vitesse de pointe de 200 mph

Roborace, le projet de série de courses de voitures robotisées, a dévoilé le design de ce que l'entreprise présente comme la première voiture de course électrique sans conducteur au monde.

Il a fallu moins d'un an pour construire la "Robocar", et ses créateurs sont convaincus que son design futuriste contribuera à rendre la conduite plus propre et plus sûre, que ce soit sur les circuits de course ou dans les rues des villes.

La voiture sera l'un des 20 véhicules identiques qui participeront à la série Roborace, qui devrait débuter dans le courant de l'année.

Les Robocars concourront sur le même circuit que celui utilisé pour la Formule E, le championnat du monde de voitures entièrement électriques.

"Roborace ouvre une nouvelle dimension où le sport automobile tel que nous le connaissons rencontre l'irrésistible ascension de l'intelligence artificielle", a déclaré Daniel Simon, directeur de la conception de Roborace, dans un communiqué.

Né en Allemagne, Simon a déjà créé des véhicules pour des superproductions hollywoodiennes telles que "Tron Legacy" et "Oblivion".

Roborace

La Robocar se dévoile

Course à l'espace" automobile

La technologie d'intelligence artificielle autonome sur laquelle repose le projet a déjà fait l'objet de deux essais réussis sur piste.

Au Maroc, en novembre dernier, un prototype, Devbot #1, a parcouru plusieurs tours du circuit Moulay El Hassan avant l'ePrix de Marrakech de Formule E

Le mois dernier, Roborace a testé deux véhicules sur piste ensemble pour la première fois.

"Ce que nous faisons est à la pointe de la technologie à l'heure actuelle", a déclaré Justin Cooke, de Roborace, à CNN en novembre dernier, après les débuts de la voiture sur la piste.

"Il y a deux ou trois types de courses spatiales, si vous voulez - certains vont sur Mars, nous développons des voitures robotisées et je pense que c'est probablement l'un des espaces les plus, sinon le plus excitant au monde en ce moment.

La voiture, construite essentiellement en fibre de carbone, pèse 975 kilos et mesure un peu moins de cinq mètres de long.

Quatre moteurs de 300 kilowatts alimentés par une batterie de 540 kilowatts propulseront la voiture à des vitesses supérieures à 320 km/h.

La Formule E revient avec l'ePrix de Mexico, quatrième manche du championnat du monde 2016/17, le 1er avril.

Source: edition.cnn.com