Robert Kubica : "Je suis heureux d'être de retour dans une F1".

Kubica de retour dans une F1 après six ans d'absence

Le Polonais a participé au Festival de vitesse de Goodwood

Mais avec deux sorties en l'espace de quatre semaines - un test privé avec l'équipe Renault F1 à Valence en juin suivi d'une apparition au Festival de vitesse de Goodwood le week-end dernier - les espoirs grandissent que le Polonais pourrait faire un retour fracassant au sommet du sport automobile.

Renault a confirmé jeudi que Kubica, 32 ans, allait participer à un deuxième test "pour évaluer ses capacités à revenir au plus haut niveau de la compétition", a indiqué l'équipe française dans un communiqué.

Ce test se déroulera sur le circuit Paul Ricard, où se déroulera le Grand Prix de France 2018, à une date qui n'a pas encore été précisée.

La carrière de Kubica en F1 a été interrompue à la suite d'un grave accident de rallye en février 2011, qui a nécessité une amputation partielle de l'avant-bras droit.

"Je suis bien sûr limité par mon corps, par mon bras, mais j'ai eu de très bonnes sensations et de très bonnes réactions à Valence", a déclaré Kubica à CNN à Goodwood.

"Nous ne savions pas à quoi nous attendre. J'avais été éloigné d'une F1 pendant six ans, mais ce que j'ai ressenti était très, très prometteur et j'ai été très surpris de voir à quel point les choses se sont bien passées", a-t-il ajouté.

"Il y a eu beaucoup d'émotions. Le plus important, c'est que j'ai pris place dans la voiture, que je me suis senti très à l'aise et que j'ai atteint un bon niveau très, très rapidement.

"Je suis heureux d'être de retour dans une voiture de F1.

Un immense talent

S'adressant aux journalistes à Goodwood, Kubica a déclaré qu'il évaluait désormais ses chances de retour en F1 à 80-90%, mais il reste à voir ce que signifie exactement un "retour".

"Le récent test a montré qu'il n'avait rien perdu de sa volonté de gagner ni de son sens de la voiture", a déclaré Maurice Hamilton, journaliste chevronné de la F1, à CNN.

"L'idée que Renault lui fasse passer un nouvel essai lui a fait penser qu'il y avait de bonnes chances qu'il soit en F1.

"Ce que signifie être en F1 n'est pas clair - cela pourrait être qu'il fasse des essais pour eux, ce en quoi il serait très, très bon.

"Sera-t-il pilote ? Je ne l'exclus pas, mais ils devront y réfléchir longuement, en raison de son âge et du fait que la F1 est le summum - vous êtes face aux meilleurs du monde et vous devez être à 100 %. Il y a encore quelques points d'interrogation".

Kubica a passé cinq ans en F1, dont quatre au sein de l'écurie Sauber, avant de rejoindre Renault en 2010. Au total, il a couru 76 fois, est monté 12 fois sur le podium et a remporté sa première course lors du Grand Prix du Canada 2008, 12 mois après avoir été victime d'un terrible accident à Montréal.

Les fans de sport automobile éprouvent une grande affection pour Kubica et Hamilton ne tarit pas d'éloges à son sujet, qu'il s'agisse du pilote ou de l'homme.

"Il n'y a pas de côté chez lui - il n'a jamais été politique, il s'est contenté de courir. Je pense que les gens l'apprécient pour son humilité, sa modestie et son immense talent", a déclaré Hamilton.

"La tragédie de Kubica, c'est que son potentiel était énorme et qu'il était fantastique - l'un des gars les plus doués.

"Il avait la capacité naturelle que les Lewis Hamilton de ce monde ont - l'affinité avec la voiture ... il pouvait la faire parler. Il avait ce flair incroyable qui est très difficile à définir mais que l'on pouvait voir.

Lors de la récente apparition de Kubica à Goodwood, il y avait de longues files d'attente pour obtenir des autographes et des selfies avec le Polonais.

"C'est sûr, je suis très surpris du nombre de personnes qui me suivent", a-t-il déclaré.

"J'ai quitté la Formule 1 depuis de nombreuses années, mais j'espère qu'ils se souviennent de mes bons coups de volant du passé et j'apprécie leur soutien.

Quel que soit l'avenir, que ce soit dans une voiture de rallye ou de retour sur la grille de F1, Kubica sera toujours tenu en haute estime par les fans et les collègues.

"L'équipe Renault l'adorait", a déclaré Hamilton à propos de la seule saison de Kubica au sein de l'écurie française en 2010. "A : parce qu'il était rapide, B : parce que ses commentaires étaient extraordinaires et C : parce qu'il ne les a jamais déçus.

