Faits marquants de l'histoire

Robert Kubica : Huit ans après avoir frôlé la tragédie, Robert Kubica est de retour sur la grille de départ de la Formule 1.

Kubica a lutté pour sa vie et l'usage de sa main après l'horrible accident de rallye de 2011.

Aujourd'hui, il est prêt à disputer sa première course de Formule 1 en 139 Grands Prix lors de l'ouverture de la saison en Australie.

Le pilote Williams décrit l'incident comme un "moment qui a changé sa vie".

Le bruit du verre brisé et du métal hurlant lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture de rallye à la veille de la saison 2011 de la F1 et qu'il a percuté une barrière au bord de la route.

Le combat pour sa vie s'est transformé en un combat pour conserver sa main droite, puis en un combat pour revenir en F1, ce à quoi il a renoncé il y a quelque temps, pour se retrouver aujourd'hui sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie, 139 courses après la dernière.

Mais si le Polonais laisse entendre que le fait d'être sur la grille, indépendamment de sa compétitivité, est un conte de fées, il le balaie d'un revers de main.

"Non, j'ai juste fait ce que j'avais à faire pour y parvenir", a-t-il déclaré à CNN lors du dernier test de pré-saison à Barcelone. "Il n'y a pas beaucoup de temps ni d'espace pour les émotions. Ce n'est pas un conte de fées, mais un nouveau défi, l'un des plus difficiles de ma vie. Je ferai de mon mieux et nous verrons ce qui se passera".

Le retour a été lent et douloureux, tant physiquement que mentalement, le corps se remettant d'une litanie de blessures, non seulement son bras partiellement sectionné mais aussi les multiples fractures subies lors de l'accident à grande vitesse.

Le corps s'est remis de ses nombreuses blessures, non seulement de son bras partiellement sectionné, mais aussi des multiples fractures subies lors de l'accident à grande vitesse. Il y a eu aussi une reconstruction mentale, d'abord pour accepter que sa carrière en F1 était terminée, du moins au début.

"En tant que pilote de course, tout ce que vous faites, c'est d'atteindre la Formule 1 et un jour, ça s'arrête", a-t-il déclaré, admettant que c'était parfois difficile à supporter alors que le cirque de la F1 se poursuivait sans relâche.

Mais il sait que l'issue de l'accident aurait pu être infiniment plus dramatique. Kubica a un penchant pour l'autodérision, et son résumé succinct de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui est le suivant : "ça aurait pu être pire, je suis toujours là, non ?

Un moment qui change la vie

Les 10 voitures de Formule 1 les plus emblématiques

L'accident a changé sa vie bien plus que sa capacité à tourner le volant des voitures les plus technologiquement avancées du sport automobile. Sa main et son bras sont sensiblement diminués dans leur puissance de mouvement.

Il a revécu l'accident un nombre incalculable de fois dans sa tête et dans une myriade d'interviews, et il est compréhensible qu'il préfère regarder vers l'avenir plutôt que de réfléchir.

Au sujet de l'incident, au cours duquel les équipes de pompiers ont mis plus d'une heure à le dégager, à quelques semaines du début de la saison 2011 et alors que Ferrari se renseignait sur son avenir au-delà de cette saison, il a déclaré : "Je m'en souviens très bien : "Je m'en souviens très bien.

"C'est un moment qui a changé ma vie, malheureusement de manière négative, mais je n'y pense plus. Je pense simplement à ce que je peux accomplir maintenant. Ce n'est pas tant l'avenir qui compte, mais le jour après jour.

La renaissance de Kubica - alliée à celle de l'écurie Williams, autrefois dominante, pour laquelle il court après sa saison nadir en 2018 - serait, malgré les réticences du Polonais, le conte de fées ultime.

Mais de la même manière, il est réaliste face aux difficultés de l'équipe avant la saison, au fait que la voiture n'était pas prête et qu'elle a manqué les trois premiers jours d'essais.

"Ce n'est pas idéal, mais tout le monde à l'usine a son travail à faire et je ne peux m'inquiéter que de mon travail", a-t-il déclaré. "J'espère que nous n'avons perdu que trois jours d'essais et que le problème ne s'est pas aggravé. Bien sûr, aborder la première course dans ces conditions n'est pas idéal.

On pourrait dire que Kubica, son coéquipier débutant George Russell et l'équipe avaient besoin de tout le temps qu'ils pouvaient passer derrière le volant avant Melbourne.

Mais continuant à faire preuve de diplomatie en cas de contretemps, le pilote de 34 ans a déclaré à propos du début tardif des essais : "C'est mieux que cela se passe comme ça : "C'est mieux que ce soit arrivé maintenant, et nous n'avons plus besoin de nous y attarder. C'est dommage, car vous voulez commencer la saison en douceur et nous aurions pu nous faciliter la vie, mais je veux juste aider l'équipe dans la mesure de mes possibilités.

Le plus grand défi de ma carrière

De son propre aveu, Williams "ne se battra pas pour les points en Australie" mais, dans un sens, Kubica est simplement heureux d'être de retour.

Il aspire à rééditer sa seule victoire en Grand Prix au Canada en 2008, lors d'une course où, un an plus tôt, il avait connu l'autre accident le plus spectaculaire de sa carrière après avoir heurté une barrière à 300 km/h. "C'est sûr, c'est un grand défi pour moi.

"C'est sûr, c'est une victoire pour moi de revenir", a-t-il admis. "C'est un nouveau défi qui est en fait assez important, peut-être le plus important de ma carrière. C'est comme si j'étais à nouveau un débutant".

En tant que débutant, a-t-il une idée de ce qu'il va ressentir sur la grille de départ avant l'extinction des feux et sera-t-il nerveux ? "C'est une bonne question et je ne sais pas. C'est impossible à prévoir, mais j'espère qu'il y aura suffisamment de choses sur lesquelles je pourrai me concentrer.

Williams ne doute pas de ses capacités. Lorsqu'il a fait des essais pour l'équipe sans avoir pratiqué, on dit qu'il était plus rapide que Sergey Sirotkin et Lance Stroll, les pilotes de course de l'équipe en 2018 qui affichaient des centaines d'heures et de tours derrière le volant à titre de comparaison.

Son retour a été chaudement accueilli par ses anciens rivaux, notamment Lewis Hamilton, quintuple champion du monde, qui a qualifié Kubica de "spécial".

Ce dernier n'a pas apprécié ces éloges : "Je pense que personne ne me regarde, tout le monde se concentre sur sa propre course et ses propres rivaux. Pour moi, j'ai la chance de courir en F1, une chance que je ne pensais pas avoir. Mon histoire montre qu'il ne faut jamais dire jamais.

Source: edition.cnn.com