Les gouvernements bloquent son projet. - Robert Kennedy Jr. cherche une aide potentielle à Trump, ce qui pourrait menacer ses chances d'élection.

C'était clair comme de l'eau de roche : le vendredi dernier, Robert F. Kennedy Jr. a ouvertement abandonné sa course à la présidence des États-Unis et a publiquement endossé son ancien rival Donald Trump. Cependant, certains États sabotent ce revirement. Maintenant, la victoire éventuelle de Trump est en danger.

La course serrée et le processus électoral complexe des États-Unis sont principalement en faute. Depuis que les résidents américains n'élisent pas directement leur président, mais élisent plutôt les grands électeurs de leur État, chaque vote a une importance cruciale dans les États disputés. Pour aider Trump, Kennedy a une stratégie unique : il souhaite être rayé des bulletins de vote, ce qu'il a mentionné lors de son annonce de retrait. Ses partisans ne devraient pouvoir voter pour lui que dans les États où le résultat est indiscutable. Malheureusement, cette élimination n'est pas aussi simple qu'il y paraît.

Robert F. Kennedy Jr. : Le Pretendant Reluctant

Les commissions électorales du Michigan et du Wisconsin ont toutes deux rejeté la demande de Kennedy. Un porte-parole du secrétaire d'État du Michigan a informé "NBC" que "les candidats des petits partis ne peuvent pas faire retirer leur nom des bulletins de vote". Par conséquent, son nom figurera sur le bulletin de vote lors de l'élection de novembre.

La commission électorale du Wisconsin a également voté contre la demande de Kennedy. La présidente de la commission, Ann Jacobs, a expliqué : "Celui qui a soumis les papers de nomination et qui est qualifié ne peut pas décliner la nomination", conformément aux règles. "Cela semble étrange, mais nous n'avons vraiment pas de marge de manœuvre ici."

Aucune décision n'a été prise en Caroline du Nord pour le moment. Cependant, étant donné que les bulletins de vote y ont déjà été imprimés, il est peu probable que le nom de Kennedy en soit retiré.

Donald Trump : Une Avance Vacillante

L'impact que pourrait avoir le nom de Kennedy sur le bulletin de vote est mis en évidence par les récents sondages. Le compilé de tous les sondages par Nate Silver jeudi dernier a révélé que la différence entre la candidate démocrate Kamala Harris et Donald Trump était de seulement 2,5 % - en faveur de Harris. Si Kennedy n'était pas sur le bulletin de vote, Trump en serait le plus bénéficié, selon les sondages - en particulier dans les États pivots. Dans un sondage réalisé par "The Hill", Harris mène actuellement Trump de 4,3 points en pourcentage au Wisconsin. exactly this number of voters would also cast their ballots for Kennedy if he were an alternative, according to the poll. If he were not, Harris' advantage would decrease significantly, leaving her with only a three-point lead over the Republican candidate.

The scenario is similar in Michigan: Here, Harris leads by only three percentage points, with five percent of voters preferring Kennedy. If Kennedy is not an option, Harris' lead would shrink to 2.3 percentage points.

The impact those minuscule points might have was evident in the last U.S. presidential election: Joe Biden won Wisconsin in 2020 with a margin of just 0.63 percent – after Donald Trump had narrowly defeated Hillary Clinton there by 0.77 percent in 2016. However, the polls in both instances had predicted stronger Democratic candidates. Even if only a small fraction of Kennedy's followers voted for the withdrawn candidate instead of Trump, it could make all the difference in the end.

Despite Kennedy's efforts to be removed from the ballots in Michigan and Wisconsin, both election commissions denied his request. I'm not going to argue further, as it seems my name will remain on the ballots in the upcoming election.

