Robert Habeck préfère ne pas le cacher.

L'état actuel de l'économie allemande est moins que reluisant, avec de nombreux problèmes tels qu'un ralentissement économique, une augmentation des coûts de l'énergie et une pénurie de main-d'œuvre. Le ministre fédéral de l'Économie, Habeck, est activement en train d'examiner ces questions sur le terrain et de proposer des solutions potentielles.

Un immense hall de usine bourdonne de travaux de soudure, car la construction du prochain paquebot pour Meyer Werft est prévue pour être terminée dans l'année à venir. Malgré une feuille de commande complète, le chantier naval s'est retrouvé dans une impasse financière et a été sauvé grâce à un financement gouvernemental à la fois fédéral et de Basse-Saxe.

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, portant un casque blanc, se tient à l'entrée de l'usine à Papenburg pendant sa visite de l'entreprise. Il souligne l'importance de l'opération de sauvetage pour l'Allemagne dans son ensemble, affirmant que le pays conserve encore un avantage concurrentiel sur le marché mondial de la construction de paquebots, avec quelques secteurs restant indemnes de la concurrence asiatique. Il fait référence de manière ludique au ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, comme étant un copropriétaire. Lies partage un point de vue optimiste sur la situation.

Sektoren "wo die Hitze ist"

Cependant, cet optimisme n'est pas partagé dans plusieurs secteurs de l'économie. Les associations d'entreprises décrivent l'ambiance comme austère, car les entreprises sont hésitantes à investir. Les raisons de cela sont : la récession, les coûts de l'énergie exorbitants, la bureaucratie excessive, la pénurie de main-d'œuvre, le mécontentement envers la coalition du trafic lumineux.

Après une conversation avec des petites et moyennes entreprises (PME) à Rheine, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Habeck a admis qu'il apprécie être transparent quant à sa "tournée du nord-ouest".

Le but de ce voyage est de visiter des industries considérées comme "où ça brûle vraiment" - lui donnant un accès direct aux problèmes de base et travaillant sur leurs solutions. "C'est différent quand vous êtes sur place - en discutant avec les employés, la direction et les syndicats, en les regardant dans les yeux, en observant l'environnement, en comprenant les odeurs et les sensations du plancher de l'usine. Une solution a été trouvée pour Meyer Werft."

Habeck cherche un soulagement

Bien que la situation de Meyer Werft ait été résolue, il y a encore des défis importants à relever. Le matin, Habeck a visité la Georgsmarienhütte Holding GmbH (GMH), où la conversation a porté sur les coûts de l'électricité exorbitants. L'industrie de l'acier, étant l'un des plus grands émetteurs de CO2, est en train de subir une transition coûteuse vers l'hydrogène et l'électricité verte dans le cadre d'un changement vers une économie plus respectueuse de l'environnement loin du charbon et du gaz naturel. Cependant, le secteur de l'acier allemand est confronté à une économie affaiblie, une concurrence à bas prix, principalement en Asie, et des coûts de l'énergie en hausse. Dans ce contexte, Habeck a plaidé en faveur d'une réduction des frais de réseau élevés pour le secteur industriel et, par conséquent, des prix de l'électricité.

De plus, les subventions de l'État pour les frais de réseau ont été réduites en raison de contraintes financières, ainsi que le financement de l'État pour l'acquisition de véhicules électriques. Cela a entraîné une baisse marquée des inscriptions de nouveaux véhicules électriques, qui est en partie attribuée à la crise en cours dans l'industrie automobile allemande - un client essentiel, tel que les fabricants d'acier. Par exemple, le groupe GMH dépend à 80 % de ses ventes aux constructeurs automobiles tels que Volkswagen et cherche actuellement des sources de revenus alternatives.

Il y a une forte agitation interne chez Volkswagen. Le plus grand constructeur automobile d'Europe a déclaré que, dans le cadre d'un plan d'économies pour la marque Volkswagen centrale, les fermetures d'usines et les licenciements ne sont plus tabous. Cette annonce suscite une forte opposition de la part du conseil d'entreprise et de l'IG Metall. Vendredi, Habeck a l'intention de se faire une idée de la situation sur place - en visitant Volkswagen Emden.

Je n'ai pas l'intention d'intervenir dans les affaires internes de Volkswagen lors de ma visite, me concentrant plutôt sur la compréhension de la situation actuelle et de son impact sur l'économie allemande. Malgré l'annonce de possibles fermetures d'usines et de licenciements, Volkswagen continue de faire face à de nombreux défis, notamment des coûts de l'énergie en hausse et une pénurie de main-d'œuvre.

