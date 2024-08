- Robbie Williams plante un baiser sur la joue d'un politicien du Parti vert.

Jenny Johnson, co-présidente du parti Vert d'Hamilton, était aux anges après une rencontre avec Robbie Williams. "Robbie Williams connaît mon nom, m'embrasse et chante 'She's the one' en mon honneur... J'ai touché le gros lot, que demander de plus ?", a-t-elle écrit sur Instagram après un concert du chanteur pop à Hamilton.

Dans la vidéo Instagram accompagnant son post, on peut la voir au premier rang alors que Williams lui tend la main en murmurant "Jenny, Jenny, Jenny". Il demande s'il peut lui dedicated la chanson et exprime sa gratitude en disant : "Tu es une Cute-y". Cela se termine par un bisou sur la joue.

Un représentant du parti Vert a confirmé que Johnson était une fervente admiratrice de Williams et adorait son ancien boys band, Take That. La politicienne a déclaré à Bild : "Robbie a passé presque trois minutes avec moi et mes amis. Il a échangé des plaisanteries détendues et a raconté beaucoup d'histoires drôles."

Après avoir partagé son excitation sur Instagram, Jenny Johnson a déclaré : "Instagram est un excellent endroit pour commencer, partager ce moment magique avec tout le monde." During their interaction, Robbie Williams a également commenté : "Les abonnés Instagram de Jenny adoreront cette histoire sur la façon dont Instagram est l'endroit où nous nous sommes finalement rencontrés."

