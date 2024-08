Robbie Williams plantant avec plaisir un baiser sur un politicien du Parti vert

La star de la pop Robbie Williams a laissé une politicienne verte de Hambourg aux anges après avoir déposé un baiser et chanté pour elle lors d'un concert dans la ville. Jenny Jasberg, admiratrice de longue date de la pop star britannique et co-présidente des Verts de Hambourg, était au premier rang pour le spectacle.

Sur Instagram après le concert, la quadragénaire Jasberg a salué sa rencontre avec le chanteur, écrivant : "Robbie Williams a retenu mon nom, m'a embrassée, a dédié 'She's the one' à mon intention... Je suis prête pour la retraite maintenant. Y a-t-il autre chose ?" Une vidéo Instagram de son post montre Williams prenant sa main, murmurant "Jenny, Jenny, Jenny", et demandant s'il pouvait lui dédier la chanson tout en la remerciant d'un "Tu es mignonne". Il a conclu l'échange par un baiser passionné sur la joue.

"...Il est resté avec moi pendant presque trois minutes"

Les responsables de la faction verte ont confirmé que Jasberg était une fan dévouée de Williams et de son ancien groupe Take That depuis des années. Parlant à Bild, Jasberg a partagé : "Robbie est resté et a discuté avec moi et mes compagnons pendant presque trois minutes. Il était plein d'esprit. Vraiment un entertainer."

Le spectacle de deux heures de Williams a attiré environ 25 000 fans à l'hippodrome de Hambourg, l'accès au chanteur étant réservé exclusivement aux clients de la Hamburger Sparkasse Haspa.

Jasberg est membre des Verts depuis 2003, ayant remporté son siège au Parlement de Hambourg grâce à un mandat direct dans la circonscription de Bergedorf en 2020. Elle sert actuellement comme co-présidente de son parti aux côtés de Dominik Lorenzen.

