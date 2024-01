Rob Lowe dans une comédie père-fils peu inspirée sur Netflix.

La série est née du fait que le plus jeune Lowe se moquait de son célèbre père sur les réseaux sociaux, ce qui a incité les producteurs (dont Rob Lowe fait partie) à chercher une vitrine pour exploiter cette dynamique. Le résultat, pas vraiment original, met en scène l'aîné Lowe dans le rôle d'Ellis Dragon, un riche entrepreneur en biotechnologie qui passe d'"excentrique" à "à côté de la plaque" après la mort de sa femme.

Craignant que le comportement d'Ellis ne mette en péril l'entreprise, la direction de cette dernière - menée par la très coincée directrice financière Anna (Sian Clifford) - demande à son fils, Jackson, de venir travailler pour lui, espérant que la présence de l'enfant aura une influence stabilisatrice (d'où le titre). Pourtant, Jackson a décidé de voler de ses propres ailes pour une raison bien précise : il cherche à échapper à l'ombre considérable de son père.

Développée par Victor Fresco (un scénariste de sitcom vétéran qui a notamment écrit "Santa Clarita Diet" et "Andy Richter Controls the Universe"), "Unstable" devient une sorte de variation de "30 Rock", avec beaucoup de talents farfelus qui doivent être choyés pour que l'endroit continue de fonctionner.

La dynamique inclut presque immédiatement un triangle romantique construit autour de Jackson, qui attire l'attention de deux laborantines de génie, Ruby (Emma Ferreira) et Luna (Rachel Marsh), la première affichant ouvertement son intérêt pour lui, la seconde se cachant timidement derrière ses lunettes et un petit ami qu'elle n'aime pas tant que ça.

Il y a en fait une certaine douceur, même si ces situations sont un peu trop familières, mais au-delà de l'accroche évidente qui permet à Lowe de libérer complètement son côté idiot (voir les films "Austin Powers"), la série dévie vers le territoire des personnages de dessins animés avec les membres du conseil d'administration qui veulent détrôner Ellis et un thérapeute (Fred Armisen) qui se retrouve aspiré dans son orbite extravagante.

Certes, il y a quelque chose à dire sur une comédie qui n'aspire pas à plus qu'à être drôle, et tandis que John Owen Lowe (qui est apparu précédemment avec son père dans la série non prescrite de A&E "The Lowe Files") tient son rang en termes de répliques, ce n'est pas le premier exemple d'une production hollywoodienne motivée par des sous-jacents de type "Prends ton enfant au travail".

Dans ce contexte, "Unstable" n'est pas mauvais, mais le "un" qui vient le plus à l'esprit va en fait avec "necessary".

La première de "Unstable" sera diffusée le 30 mars sur Netflix.

Source: edition.cnn.com