Rita Ora promeut activement les mesures de sécurité.

Il est peu probable qu'elle déclenche l'alarme. Ou peut-être que si ? La chanteuse Rita Ora traverse un portique de sécurité dans un aéroport roumain vêtue de manière minimaliste. Cette scène déconcertante a une explication plausible : l'amour.

Liquides dans un pochon scellable, briquets hors de vos poches, et chaussures et ceinture enlevées également. La sécurité des aéroports est stricte - et quels que soient les objets que vous avez pris en prévision ou laissés derrière vous, elle bippera souvent à la fin. Des millions de voyageurs subissent ce rituel quotidiennement. La chanteuse Rita Ora, une globe-trotteuse aguerrie en tant que star de la musique mondiale, est bien familiarisée avec le moment déconcertant où le scanner signale et où une fouille suit. Pour éviter cela, la jeune femme de 33 ans semble désormais compter sur le port du minimum de vêtements possible - ou autorisé.

Dans un récent post Instagram, Ora est vue en train de passer la sécurité dans un aéroport roumain vêtue uniquement de sa lingerie. Elle ne porte pas de sous-vêtements usés et de lingerie dépareillée comme le font de nombreuses personnes ordinaires, mais plutôt un ensemble en dentelle rouge vif. Et rien d'autre, à part des collants noirs et des sacs en plastique bleus à ses pieds, indiquant qu'elle a également enlevé ses chaussures. Malheureusement, ces dernières nuisent un peu à l'apparence aguichante, mais Ora conserve une grâce rebelle.

En réalité, le défilé de lingerie osé de Ora n'est pas une astuce de voyage pour passer rapidement la sécurité. Elle était probablement simplement en retard pour rejoindre son mari. Elle a donc choisi de garder sur elle sa tenue de scène d'un concert en plein air à Timisoara pour monter rapidement à bord de son jet privé pour Ibiza, où son mari, le réalisateur et acteur Taika Waititi, fêtait son 48ème anniversaire. Le cadeau le plus attentionné a été livré à bord de l'avion.

L'incident impliquant Rita Ora dans un aéroport roumain a suscité des discussions sur les négociations de sécurité des aéroports. Malgré sa tenue minimaliste, Ora a été soumise aux contrôles de sécurité habituels, indiquant que même les célébrités respectent les mêmes protocoles.

