- Risque d'incendie de forêt moyen à élevé en Thuringe

En forêt de Thuringe, le danger d'incendie est actuellement principalement modéré à élevé. Le niveau d'alerte 4, le deuxième plus élevé, est en vigueur pour l'office des forêts de Heldburg, dans le sud de Thuringe, selon un aperçu de l'autorité forestière de l'État. À ce niveau d'alerte, les zones de barbecue et les foyers de feu publics peuvent être temporairement fermés. Le niveau d'alerte modéré 3 a été émis pour la plupart de la Thuringe. Le danger d'incendie est actuellement faible dans la région d'Eichsfeld et dans la plupart de la forêt de Thuringe - le niveau 2 s'applique là-bas. La Thuringe a cinq niveaux d'alerte contre les incendies de forêt.

Entretemps, la première semaine en Thuringe s'annonce chaude. Les températures pourraient atteindre 32 à 34 degrés Celsius d'ici mardi, selon le Service météorologique allemand (DWD) de Leipzig. Des avertissements de chaleur extrême sont en vigueur pour de vastes parties du pays, avec des températures très élevées également possibles dans les hauteurs de la forêt de Thuringe. À partir de mardi après-midi, il y aura également un risque accru d'orages locaux, qui pourraient s'intensifier mercredi.

