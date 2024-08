- Risque d'incendie de forêt au plus haut niveau dans de nombreuses régions

En Brandebourg, le risque d'incendie de forêt a encore augmenté avec des températures élevées et des précipitations faibles. Dorénavant, 9 des 14 districts sont sous le niveau d'alerte 5, le plus élevé, indiquant un danger très élevé, selon le ministère régional de l'Environnement. Le risque reste élevé dans les districts d'Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Uckermark et Elbe-Elster. Actuellement, seul le district de Prignitz fait face à un risque modéré.

Tout au long de mercredi et des jours à venir, les températures resteront élevées, avec des averses et des orages locaux prévus. Le service météorologique allemand a également annoncé de la pluie pour certaines parties du Brandebourg jeudi.

Les températures élevées et les conditions sèches continuent d'alimenter les incendies de forêt, les rendant menaçants dans le Brandebourg. Malgré la prévision d'averses et d'orages locaux, le risque de départs de feu reste élevé dans des districts comme Ostprignitz-Ruppin et Uckermark.

