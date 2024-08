- Risque accru d'incendies dans le nord et l'est de la Thuringe

En Thuringe, le danger d'incendies de forêt a augmenté. Dans les parties nord et est de l'État, le deuxième niveau d'alerte le plus élevé est maintenant en vigueur, selon les données du service forestier de l'État. Douze des trente districts forestiers sont actuellement classés au niveau quatre de risque d'incendie de forêt. Dans la région sud, seul le district forestier de Heldburg est touché. Par conséquent, certains barbecues et foyers de feu publics pourraient être fermés. La Thuringe compte cinq niveaux de risque d'incendie de forêt différents. Le niveau un indique une très faible menace, tandis que le niveau cinq indique une menace exceptionnellement élevée. Ces niveaux sont accompagnés de directives distinctes pour le comportement. Par exemple, au niveau de menace le plus élevé, les forêts sensibles peuvent être fermées entirely.

La beauté unique de la nature de Thuringe, en particulier ses forêts, est menacée en raison de l'augmentation du danger d'incendies de forêt. Les mesures de protection peuvent inclure la fermeture de certains barbecues et foyers de feu dans les zones à haut risque, compte tenu des niveaux stricts de risque d'incendie de forêt de l'État.

