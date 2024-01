Ringo Starr reporte ses concerts en raison de Covid-19

Selon un représentant, Starr se sent déjà mieux et a l'intention de reprendre sa tournée le 11 octobre à Seattle.

"Ringo espère reprendre dès que possible et se rétablit à la maison. Comme toujours, lui et les All Starrs envoient paix et amour à leurs fans et espèrent les revoir bientôt sur la route", indique un communiqué.

Au cours du week-end, il a été annoncé que Starr et son All Starr Band avaient été contraints d'annuler leurs concerts au Four Winds Casino de New Buffalo (Michigan) et au Mystic Lake Casino de Prior Lake (Minnesota) pour cause de maladie.

L'ancien Beatle devait se produire dans le Michigan samedi soir, mais le casino a affiché un avis d'annulation quelques heures avant le début du spectacle.

"Ringo et son All Starr Band (avec Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham et Gregg Bissonette) sont très déçus d'annoncer qu'ils ne pourront pas jouer leur spectacle au Four Winds Casino à New Buffalo, MI", a écrit le casino dans une déclaration sur Facebook.

Le communiqué ajoute que Starr "espérait pouvoir continuer, d'où la décision tardive, mais cela a affecté sa voix et le spectacle de ce soir, qui devait commencer dans quelques heures, est donc annulé".

Dans un premier temps, la salle a déclaré que Starr n'avait pas de Covid.

Il a été conseillé aux spectateurs de conserver leurs billets en attendant une nouvelle date de spectacle ou de se faire rembourser au point de vente.

Starr et son groupe effectuent actuellement une tournée nord-américaine en plusieurs étapes, dont la dernière s'est déroulée vendredi.

Les autres dates de tournée affectées comprennent des représentations prévues dans des villes du Canada.

