Rihanna fait danser les gens.

Comme l'a fait autrefois la Bond girl Shirley Eaton dans le classique 007 "Goldfinger": Rihanna pose pour la couverture d'un magazine, peinte de la tête aux pieds en or. Cette séance sexy attise les désirs parmi ses fans - mais pas seulement de nature érotique.

Qu'est-ce qui est doré et plutôt sexy ? Depuis que le magazine "Perfect" a publié des photos de sa star actuelle, la réponse à cette question est claire : Rihanna. La chanteuse de 36 ans et entrepreneurs réussie a enlevé son haut pour un bikini doré minimaliste et des talons aiguilles, et s'est laissée peindre en or de la tête aux pieds. Les fans de "Riri" pourraient avoir besoin de regarder deux fois pour reconnaître leur star.

"L'icône ultime, surpassant même Midas, est dans son élément", s'enthousiasme "Perfect" sur Instagram au sujet de la séance sexy. Le roi Midas, de la mythologie grecque, était connu pour transformer en or tout ce qu'il touchait. Rihanna a effectivement eu un toucher d'or avec sa ligne de maquillage et ses collections de lingerie. Cependant, ses fans attendent de nouveaux morceaux depuis la sortie de son dernier album "Anti" en 2016.

Le tube de Rihanna de 2012 "Diamond" joue également un rôle dans la séance photo. La superstar n'est pas seulement vue comme une fille dorée, mais est également représentée avec des pierres précieuses étincelantes. Sur une photo, elle semble pleurer une grande larme en forme de diamant. "Avec Rihanna, chaque larme brille plus que les diamants", écrit "Perfect".

Photo sexy, mais et la nouvelle musique ?

Les fans de la chanteuse sont ravis par la séance photo, mais utilisent rapidement l'occasion pour rappeler à Rihanna, plus ou moins subtilement, qu'ils aimeraient également qu'elle livre musicalement.

"Belles photos. Elles semblent dire 'couverture d'album'", ou "Pourraient-elles être des photos pour une couverture d'album ? Ou est-ce que je me fais des illusions ?" sont deux commentaires qui mélangent l'enthousiasme pour la fille dorée sexy avec la frustration genuine des fans.

La dernière séance photo dorée de Rihanna pour le magazine "Perfect" rappelle le rôle iconique de Shirley Eaton dans "Goldfinger". Les publications récentes sur les réseaux sociaux suggèrent que les fans de Rihanna attendent avec impatience de nouveaux morceaux, en espérant que le thème doré pourrait annoncer un prochain album.

La passion de Rihanna pour l'or va au-delà de ses séances photo ; ses lignes de maquillage et de lingerie réussies en sont des témoignages. Les fans, cependant, attendent avec impatience son retour musical depuis son dernier album "Anti" en 2016.

Lire aussi: