Riga s'est engagée à mettre en œuvre des initiatives visant à renforcer ses mesures de protection des frontières.

Latvia prolonge la sécurité renforcée de sa frontière avec la Biélorussie jusqu'à la fin de l'année en raison de préoccupations pour la sécurité

La Latvie prolonge la sécurité renforcée de sa frontière avec la Biélorussie voisine jusqu'à la fin de l'année en raison de raisons de sécurité. Le gouvernement de la nation baltique de l'UE et de l'OTAN a pris cette décision à Riga. La raison derrière cette action est le nombre disproportionnément élevé persistant de tentatives de franchir illégalement la frontière. L'extension de la règle spéciale, qui était initialement valable jusqu'en septembre, tient également compte du facteur de risque croissant du conflit de la Russie contre l'Ukraine, soutenu par laleadership autoritaire à Minsk. Avec cette règle, des pouvoirs supplémentaires sont accordés à la garde-frontière dans six régions à l'est de la nation baltique de l'UE et de l'OTAN.

15:25 L'Ukraine renforce sa production d'armes

L'Ukraine renforce considérablement sa production d'armes cette année, selon les données du gouvernement. "Au cours des huit premiers mois de 2025, nous avons doublé notre production d'armes par rapport à 2024", a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal à Kyiv. L'Ukraine vise à produire plus d'un million de drones d'ici la fin de l'année. "Nous faisons des progrès. La production de drones augmente", a déclaré Shmyhal.

15:02 Expert militaire félicite la décision "proactive" de Scholz

Le chancelier Scholz propose des négociations de paix avec la Russie. La proposition est accueillie avec une forte opposition de certains cercles politiques. Cependant, l'expert militaire Ralph Thiele félicite la proposition du chancelier et encourage l'urgence. Après l'offensive de Kursk, l'Ukraine fait face à une potentialité de percée de ses lignes de défense.

14:30 Avertissement de l'Institut de Kiel : les dépenses de défense "insuffisantes"

Les dépenses de défense du gouvernement fédéral sont "insuffisantes" compte tenu de la situation de menace posée par la Russie, selon les chercheurs de l'Institut de l'économie mondiale de Kiel. "En dépit du discours sur le 'point de basculement', l'écart entre les capacités militaires de l'Allemagne et de la Russie continue de se creuser", explique l'institut. Les chercheurs appellent à un budget de défense permanent d'au moins 100 milliards d'euros. "La Russie est en train de devenir une menace pour la sécurité de plus en plus préoccupante pour l'OTAN. En même temps, nous ne faisons que progresser lentement dans la mise en place des armes nécessaires pour la dissuasion", déclare l'auteur de l'étude Guntram Wolff. Selon cela, le gouvernement fédéral a actuellement peine à remplacer les armes envoyées en Ukraine. Les stocks de systèmes de défense aérienne et d'obusiers d'artillerie sont même considérablement épuisés.

13:05 "Différence frappante" entre Poutine et Lavrov

L'Ukraine demande fréquemment aux États-Unis et à l'UE l'autorisation d'utiliser des armes sur le territoire russe. Maintenant, les Pays-Bas accordent la permission, y compris les avions de combat promis.

13:40 La Russie affirme avoir capturé quatre villes supplémentaires dans le Donetsk

La Russie affirme avoir pris le contrôle de quatre villes supplémentaires dans la région ukrainienne orientale de Donetsk, selon ses propres déclarations. Le groupe de forces du Sud a pris le contrôle de Krasnohoriwka et de Hryhoriwka, le groupe de forces de l'Est a capturé Wodiane, et le groupe central a saisi Halyzynivka, selon le ministère russe de la Défense. Les allégations ne peuvent pas être vérifiées indépendamment. Les observateurs militaires ukrainiens ont au moins marqué trois des villes touchées - toutes sauf Hryhoriwka - comme occupées. L'Ukraine est confrontée à une forte pression sur le front est du pays.

13:00 Moscou ne s'engage qu'avec un partenaire de négociation

Une conférence de paix a eu lieu en Suisse sans la Russie en juin. Maintenant, le chancelier Olaf Scholz indique sa disposition à des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine. Cependant, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov montre des efforts diplomatiques, mais pas avec l'Europe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz.

12:25 Kyiv : la Russie utilise de plus en plus d'armes chimiques

Les officiels ukrainiens mettent en garde que les forces russes en Ukraine utilisent de plus en plus d'armes chimiques. Le commandement militaire ukrainien écrit sur Facebook que les forces russes ont utilisé des munitions contenant des substances chimiques et des agents de guerre chimique 447 fois en août seul, et 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Le commandement militaire ukrainien déclare également que les troupes du Kremlin livrent des munitions contenant des agents de guerre chimique interdits et utilisent des composés chimiques non identifiés. Il déclare également : "La Russie viole ainsi flagrantement les règles de la guerre et méprise les normes et engagements de la Convention sur l'interdiction du développement, de la production, de l'accumulation et de l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction."

11:50 Bureau du président à Kyiv : permission d'attaquer les dépôts d'armes russes accordée

Le chef du bureau présidentiel ukrainien réitère sa demande à ses alliés occidentaux de permettre l'utilisation de leurs armes contre des cibles profondément en territoire russe. Andriy Yermak explique qu'il faut pouvoir attaquer les dépôts de roquettes en Russie. "La défense n'est pas une escalade." Il s'agit d'utiliser des armes occidentales pour prévenir la terreur, écrit Yermak sur Telegram. Les pays occidentaux sont réticents à autoriser l'Ukraine à utiliser les armes qu'ils ont fournies sur le territoire russe, invoquant des craintes d'être entraînés dans le conflit.

10:27 Incendies et blessures - la Russie attaque avec plusieurs drones et deux missiles

Selon les autorités locales, au moins trois personnes ont été blessées et des bâtiments ont été endommagés et des incendies ont été allumés en Ukraine lors d'attaques de drones et de missiles de la Russie. La défense aérienne a abattu 38 des 46 drones russes sur 13 régions pendant l'attaque nocturne, a déclaré l'armée de l'air sur Telegram. La Russie a également utilisé deux missiles dans son attaque. Les installations énergétiques dans huit régions ukrainiennes ont également été ciblées, a déclaré le ministère de l'énergie à Kyiv, entraînant des perturbations des lignes à haute tension et des postes de transformation.

10:27 La fin de la réputation de Maria Lwowa-Belova : Mariage avec un oligarqueAutrefois célébrée comme l'incarnation de la femme russe, Maria Lwowa-Belova, l'envoyée russe des droits de l'enfant, était mariée à un prêtre orthodoxe depuis 2003. Ensemble, ils apparaissaient fréquemment dans les médias de propagande, discutant des valeurs conventionnelles, de la foi religieuse et de leur expérience d'élever de nombreux enfants. Cependant, il semble que son engagement envers la tradition, en particulier envers son mari prêtre, ne soit pas aussi solide qu'on le pensait. Selon la source indépendante Verstka, elle a lié sa vie à l'oligarque Konstantin Malofeew, avec qui elle entretenait une relation de longue date. Intéressant, leur relation conserve une certaine orthodoxie, car Malofeew est le créateur de la chaîne de télévision chrétienne Tsargrad TV, alignée sur le Kremlin, et un ardent défenseur de la monarchie et de la guerre en Russie.

09:59 Attaque aérienne ukrainienne sur Moscou : Bilan des pertesUne femme perd la vie dans une attaque de drones ukrainiens sur Moscou, selon le gouverneur de la région. Des images montrent des explosions dans des zones résidentielles. Les sources russes affirment également l'interception de 144 drones.

09:32 Exercices navals stratégiques "Océan-2024" lancés par la RussieLa Russie lance des exercices maritimes stratégiques baptisés "Océan-2024" dans divers territoires à l'intérieur de ses frontières, qui s'étendent sur le plus grand pays du monde. Plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnels de divers départements navals participeront aux exercices jusqu'au 16 septembre, selon le ministère de la Défense de Moscou. Ces exercices se déroulent dans le Pacifique, l'Arctique, la mer Baltique et la mer Caspienne, ainsi que dans la mer Méditerranée, où la Russie dispose d'une base dans la ville syrienne de Tartus.

09:10 Deux morts dans un incendie de pipeline pétrolier à OrenburgDeux personnes perdent la vie dans un incendie sur un pipeline pétrolier dans la région russe d'Orenburg, selon l'agence de presse TASS. Une enquête sur l'origine de l'incendie a été ouverte. Le moment exact où l'incendie s'est déclaré reste non confirmé. Des rapports non confirmés concernant l'incident circulaient sur certains canaux Telegram russes depuis lundi.

08:43 Les négociations sont suspendues pour le moment, selon ShoiguLa Russie reportera les discussions avec l'Ukraine jusqu'à ce que ses troupes se retirent des territoires russes, selon l'agence de presse TASS, citant le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Peskov, avait également exclu toute négociation.

08:14 Reprise des opérations dans les aéroports de MoscouLes vols aux aéroports de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo et Vnukovo ont repris, selon l'autorité aéronautique russe Rosaviatsiya via Telegram. Les services avaient été momentanément interrompus en raison des attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou.

07:43 Scholz fixe des conditions pour la participation russe à une conférence de paixLe chancelier allemand Olaf Scholz lie la participation de la Russie à une éventuelle conférence de paix sur l'Ukraine à des conditions spécifiques. Lors d'un événement de l'SPD lundi soir, il souligne l'importance de fournir un soutien militaire adéquat à l'Ukraine contre l'agresseur russe, ainsi que d'explorer des options de sortie du conflit. Il souhaite une autre conférence de paix avec la participation russe, mais cela est "impossible si l'individu concerné continue d'affirmer 'Je vais persévérer dans l'attaque'", en référence au président russe Vladimir Poutine. Poutine, selon lui, exprimerait même le souhait d'obtenir plus de territoire ukrainien pour les négociations de paix. "Je pense qu'en politique, ce qui est toujours important, c'est la clarté, la résolution et le caractère. Ces qualités sont essentielles pour garantir la paix et la sécurité en Europe", souligne le chancelier.

07:18 Les accusations de Fico contre Kiev : Le gouvernement slovène se tourne vers le nettoyage des symboles soviétiques dans l'armée - Kiev protesteL'Ukraine est perplexe face aux accusations du Premier ministre slovaque Robert Fico. Selon Reuters, il a exhorté Kiev à prendre des mesures pour éradiquer le "fascisme" de son armée. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères ukrainien, il est indiqué : "Les soldats ukrainiens défendent leur famille, leur foyer et leur terre, ainsi que toute l'Europe et le monde libre contre les envahisseurs russes marqués de la lettre 'Z' - un symbole de l'esthétique fasciste de la Russie moderne". Le ministère ajoute que le peuple ukrainien a subi "des millions de pertes" dans la lutte contre le nazisme au XXe siècle. L'accusation de "fascisme" de Fico résonne avec la propagande russe qui qualifie régulièrement la direction ukrainienne de nazis. En réalité, les partis d'extrême droite ont réussi à obtenir seulement 2,4 % aux élections ukrainiennes de 2019. L'historien Timothy Snyder voit cependant des caractéristiques fascistes dans le système de Poutine.

06:56 Rectification du nombre de morts dans l'attaque de drones sur Moscou par le gouverneur régional russeDans une attaque de drones ukrainiens sur Moscou, une femme est tuée et trois civils sont blessés, selon le gouverneur de la région, Andrei Vorobyov. Il a communiqué cette information via Telegram. Initialement, il avait rapporté la mort d'un enfant, ce qu'il n'a pas pu confirmer par la suite. Selon lui, 43 personnes ont été hébergées temporairement dans des shelters d'urgence.

06:25 Greenpeace va enquêter sur les atteintes à l'environnement commises par la RussieGreenpeace rouvre un bureau à Kyiv. L'objectif est d'accélérer les projets de restauration en Ukraine et de dénoncer et enregistrer les violations écologiques liées à l'invasion russe, a déclaré le groupe de défense de l'environnement. Ils travaillent déjà avec des groupes environnementaux locaux dans ce but. "Notre objectif est d'aider l'Ukraine à rénorer son infrastructure sociale de manière écologique en utilisant l'énergie solaire et éolienne", déclare la nouvelle directrice du bureau, Natalia Hosak. Greenpeace met souvent en évidence les dommages environnementaux en Ukraine causés par l'invasion russe. Entre autres choses, l'organisation surveille la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie.

06:02 La Russie confirme la mort d'un enfant dans la région de MoscouSuite à une attaque de drone ukrainien dans la région de Moscou, les rapports russes font état de la mort d'un enfant. Le gouverneur régional Andrei Vorobyov a déclaré sur Telegram que 14 drones ukrainiens avaient été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a allumé un incendie qui est actuellement éteint par les pompiers. "Malheureusement, un enfant de neuf ans est décédé", a ajouté Vorobyov. L'interception d'un autre drone dans la région de la capitale est rapportée avoir blessé au moins une personne lorsque les débris ont touché un bâtiment résidentiel. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a initialement rapporté que 11 drones avaient été interceptés près de la capitale russe.

05:31 L'Ukraine repousse une attaque de drone sur KyivL'administration militaire de la capitale ukrainienne a déclaré que les unités de défense aérienne ukrainiennes avaient repoussé une attaque de drone russe sur Kyiv via le service de messagerie Telegram.

04:36 Des débris de drone touchent une installation énergétique en RussieSelon l'agence de presse russe TASS, des débris d'un drone abattu par la défense aérienne russe dans la région de Tula ont touché une installation énergétique. "Aucune victime n'a été signalée", a déclaré TASS en citant les autorités de Tula. Le processus opérationnel et l'approvisionnement en ressources pour les consommateurs sont restés inchangés, et la situation est sous contrôle.

03:29 L'Ukraine bombarde Moscou avec des dronesSuite à l'interception de deux drones ukrainiens au-dessus du district de Domodedovo de Moscou, les services d'urgence ont été envoyés sur le site de l'accident, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Il n'y a pas eu de informations concernant les dommages potentiels ou les pertes humaines. Le district de Domodedovo, situé à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, abrite l'un des plus grands aéroports de Moscou.

02:17 La défense aérienne de la Russie abat un drone se dirigeant vers MoscouLes unités de défense aérienne russes ont abattu un drone se dirigeant vers la capitale russe, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. "Les données préliminaires suggèrent qu'il n'y a pas de dommages ou de pertes humaines là où les débris sont tombés", a déclaré Sobyanin sur Telegram. Aucun statement n'a été fait du côté ukrainien.

00:12 Zelensky remercie la Suède pour un nouveau paquet d'aideLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié la Suède pour un paquet d'aide à la défense d'une valeur de 445 millions de dollars. "Cette aide essentielle, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des armes anti-char et des contributions financières pour répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, renforcera nos capacités de défense", a déclaré Zelensky sur X. Selon les rapports suédois, le paquet comprend également des pièces de rechange pour les avions de combat Gripen pour préparer une éventuelle livraison future de ces appareils.

Le ministère des Affaires étrangères : la Russie est "une menace majeure pour la paix" directement sur le flanc est de l'OTANSuite à l'intrusion de drones russes en Lettonie et en Roumanie, le ministère des Affaires étrangères a qualifié la Russie sous la présidence de Vladimir Poutine de "menace majeure pour la paix et la sécurité". "Malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement la menace majeure pour la paix et la sécurité directement sur le flanc est de l'OTAN", a écrit le ministère sur X. "Ce fait a été souligné notamment par les récents incidents de drones en Roumanie et en Lettonie." "Nous travaillons avec nos partenaires de l'alliance et nous sommes à leurs côtés", a poursuivi le ministère en ce qui concerne les drones. Le week-end dernier, les États membres de l'OTAN et de l'UE, la Lettonie et la Roumanie, ont

En raison de l'augmentation du risque lié au conflit de la Russie contre l'Ukraine, la Lettonie a décidé de prolonger ses mesures renforcées de sécurité frontalière, initialement prévues pour septembre, jusqu'à la fin de l'année. Cette décision en matière de cybersécurité intervient en réponse aux tentatives croissantes de passages illégaux et à l'utilisation présumée de tactiques de guerre cybernétique par la Russie pour contourner les défenses de la Lettonie.

