- " Rien n'est impossible " - Ulm face fébrilement au Bayern

Le promu de deuxième division, SSV Ulm, attend avec impatience son affrontement contre les champions de football FC Bayern Munich en Coupe DFB. "C'est naturellement un grand match pour nous, pas seulement pour notre équipe, mais pour notre club, pour la ville d'Ulm, pour toute la région, pour nos fans", a déclaré l'entraîneur de SSV, Thomas Wörle, avant l'ouverture de la coupe vendredi (20h45/ZDF et Sky). "Nous sommes vraiment impatients."

Le SSV, qui évolue en deuxième division pour la première fois en 23 ans après avoir passé du temps dans les divisions inférieures, est considéré comme "l'outsider absolu" face à Bayern, selon Wörle. Mais avec 17 400 spectateurs dans le stade Donaustadion à guichets fermés, le club a "la volonté de livrer un véritable combat de coupe". Dans certaines circonstances, "une petite chance en coupe pourrait devenir un peu plus grande". "Rien n'est impossible, et nous nous battrons pour cela."

Wörle connaît bien le club FC Bayern, ayant personnellement entraîné leur équipe féminine pendant neuf ans et ayant remporté le championnat allemand avec eux en 2015 et 2016 avant de rejoindre Ulm en 2021. Le quadragénaire s'attend à ce que le FCB soit très motivé après leur élimination au deuxième tour de la Coupe DFB la saison dernière contre le club de troisième division 1. FC Saarbrücken et avec le nouvel entraîneur Vincent Kompany.

Les Ulmer savent comment éliminer un favori de Bundesliga en coupe : le 18 août 2018, l'équipe de quatrième division a battu les tenants du titre Eintracht Frankfurt 2-1.

