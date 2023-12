Faits marquants

Rickie Fowler : Le golfeur forme le "Fab Four" après s'être introduit dans les "Big Three" du sport

Rickie Fowler gagne à Abu Dhabi et devient numéro 4 mondial

Il rejoint Jordan Speith, Jason Day et Rory McIlroy dans le nouveau "Fab Four".

Fowler toujours à la recherche de son premier titre majeur

Spieth (2), Day (1), McIlroy (4) sont tous des vainqueurs de tournois majeurs.

"Rickie rocks", tel est le cri alternatif lancé par les plus jeunes de la fraternité golfique après la victoire de Rickie Fowler sur le circuit européen d'Abu Dhabi.

Les chaussures montantes de Fowler ont fait entrer le golf dans une nouvelle ère à Abu Dhabi.

Quel que soit votre camp, il ne fait aucun doute que le jeune Américain - le "joueur de flûte" de la génération Snapchat - a fait bouger l'aiguille avec son équipement "nu-skool", soufflant une tornade à travers la mode poussiéreuse du monde du golf.

Plutôt que de faire la fine bouche, Fowler joint le geste à la parole. Un jeu de golf qui lui a permis d'atteindre le quatrième rang mondial, le meilleur de sa carrière, et une splendide collection de foulées - dont certaines avec des jambes élastiques.

Avec un Tiger Woods en déclin constant et d'autres grands noms de sa génération, comme Phil Mickelson, qui ont moins de 45 ans, le golf a désespérément besoin d'une nouvelle scène et de nouvelles stars.

L'excellente année 2015 de Jordan Spieth, l'ascension de Rory McIlroy et l'émergence de Jason Day ont conduit de nombreuses personnes à penser qu'il existait un nouveau "Big Three", à l'image de la rivalité légendaire entre Arnold Palmer, Jack Nicklaus et Gary Player à l'époque.

L'histoire était belle, sauf que Fowler s'est frayé un chemin jusqu'à nous. Avant même d'avoir pu décoller, le "Big Three" est devenu le "Fab Four". Comme l'a dit Ewan Murray, journaliste de golf au Guardian : "L'aristocratie du golf s'est élargie à un quatuor.

"Les trois ont joué de façon extraordinaire", a déclaré Fowler aux journalistes après son succès à Abu Dhabi, en évoquant les performances de Spieth, Day et McIlroy. "L'objectif ultime de cette année est de remporter un tournoi majeur... alors peut-être que je pourrai rejoindre l'équipe".

Spieth n'est toutefois pas convaincu de l'existence d'une élite de trois ou même de quatre joueurs, estimant que n'importe lequel des cinq à dix meilleurs joueurs du monde peut faire sa marque. " Je pense qu'il est encore trop tôt pour en parler", a-t-il déclaré au Guardian.

Des golfeurs "stars du rock

Le golf a connu d'autres rivalités depuis l'axe Palmer, Nicklaus, Player, mais depuis que l'ère Woods a commencé en 1997, il y a eu peu de prétendants cohérents à sa couronne. David Duval, Vijay Singh, Ernie Els et Mickelson ont tous eu leur heure de gloire, mais Tiger était intouchable.

Aujourd'hui, alors que les rapports suggèrent que le golf est en train de chuter en termes de popularité et de nombre de joueurs, une nouvelle race de golfeurs "rock stars" fait son apparition.

Spieth (à gauche), Fowler et McIlroy (à droite) surfent sur une vague de succès dans le golf.

Spieth, 22 ans, est le numéro un mondial après avoir remporté deux Majeurs consécutifs l'année dernière et être passé tout près d'en gagner trois d'affilée avant de remporter la FedEx Cup en fin de saison. Le Texan n'est peut-être pas vraiment rock 'n roll, mais il est un modèle exemplaire avec une touche de X-Factor.

"Tiger, Phil, Rory, ces gars-là ont fait plus que moi dans le golf, et je veux m'efforcer de faire ce qu'ils ont fait", a déclaré Spieth à la presse à Abu Dhabi. "Je veux que mon nom entre dans l'histoire pour le plus grand nombre de choses possible. C'est ce qui me vient à l'esprit, car je suis moins satisfait de ce qui s'est passé et plus désireux d'essayer de continuer.

À 28 ans, Day est le grand-père du groupe, mais sa percée majeure à l'U.S. PGA de l'an dernier, au milieu d'une formidable série de résultats, l'a élevé au rang de numéro 2 mondial.

Il n'a peut-être pas le même enthousiasme que les autres, mais Day compense par une histoire passionnante - la perte de son père à l'âge de 12 ans, l'alcool et les problèmes à l'adolescence, la mort de huit membres de sa famille dans le typhon Haiyan aux Philippines et une lutte permanente contre le vertige.

McIlroy, 26 ans, compte déjà quatre tournois majeurs à son actif et l'ancien numéro un mondial aurait pu en gagner davantage s'il n'avait pas été privé d'une grande partie de l'année dernière en raison d'une blessure au football.

Lorsque McIIroy a décroché le titre de la PGA américaine en 2014, quelques semaines après avoir remporté l'Open britannique à Hoylake, il a rejoint Woods, Nicklaus et l'amateur Bobby Jones comme les seuls joueurs du siècle dernier à avoir remporté quatre majeurs avant l'âge de 26 ans.

L'Irlandais du Nord n'a plus qu'à remporter le Masters pour compléter son palmarès, un grand chelem de quatre titres majeurs en carrière. Seuls cinq joueurs ont réussi cet exploit : Gene Sarazen, Ben Hogan, Player, Nicklaus et Woods.

Il est peut-être l'un des plus petits joueurs du circuit, mais McIlroy frappe la balle à des kilomètres, ce qui fait battre le cœur du public, sans compter qu'il est ouvert, honnête et que les enfants l'adorent.

"J'aime son courage. Il est un peu arrogant, mais pas offensif", a déclaré Nicklaus aux journalistes en 2014.

Fan de moto tout-terrain

Et puis il y a Fowler.

Connu pour ses tenues orange le dimanche en hommage à son alma mater Oklahoma State, et son penchant pour les casquettes de baseball surdimensionnées, il serait facile d'écarter le gamin californien comme cheval de course d'abord, golfeur ensuite.

Mais Fowler, 27 ans, a un exploit à son actif : en 2014, il a rejoint Nicklaus et Woods en tant que seuls joueurs à avoir terminé dans les cinq premiers des quatre Majeurs modernes au cours d'une saison.

Il n'a peut-être pas encore décroché l'un des grands prix, mais avec sa victoire au Players Championship de l'année dernière - surnommé le "cinquième" majeur - ainsi qu'à l'Open d'Écosse et au prestigieux Deutsche Bank Championship, le fan de moto tout-terrain au look d'Elvis a montré que l'on peut être cool et compétitif.

Le fait que Fowler ait battu Spieth et Mcllroy à Abu Dhabi - ainsi que Henrik Stenson, alors cinquième au classement - donne encore plus de crédit à ses prétentions de "Fab Four".

Malgré tout, alors que Spieth, Day et McIlroy se sont échangé la première place du classement depuis août 2014 - et qu'ils ont remporté cinq des six derniers Majeurs - Fowler sait qu'il a encore du pain sur la planche.

"Je vise la première place, ce serait l'objectif ultime, mais je suis confronté à une concurrence assez rude", a déclaré Fowler aux journalistes à Abou Dhabi."

Dans l'ensemble, la saison de golf qui précède le Masters sera une longue répétition générale.

Augusta, en avril, offrira une scène spectaculaire sur laquelle les talents des "Fab Four" pourront s'exprimer.

Reste à savoir qui sera le plus à même de se tordre et de crier pour obtenir le meilleur résultat. Mais il n'y aura pas de course au Masters.

