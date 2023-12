Rickey Smiley pleure la mort de son fils Brandon

L'aîné Smiley a partagé la triste nouvelle concernant son fils de 32 ans dans une vidéo sur son compte Instagram vérifié.

"Mon fils, Brandon Smiley, est décédé ce matin. Je suis sur le point de prendre un vol pour Birmingham", a déclaré Smiley.

Le célèbre animateur de radio n'a pas précisé la cause du décès ni d'autres détails. Mais il a demandé à ses fans de prier pour sa famille pendant cette période difficile.

"Priez. Soyez forts", a-t-il dit. "Priez pour la mère de mon fils et ses frères et sœurs.

Smiley a également demandé des prières pour la fille de son fils, Storm.

Le maire de Birmingham, Randall Woodfin, a exprimé ses condoléances à la famille Smiley sur Twitter.

"Je suis dévasté d'apprendre que mon ami @RickeySmiley a perdu son fils Brandon", peut-on lire dans le tweet . "Rickey a tant donné à notre ville, c'est le moment où nous devons lui rendre la pareille. Joignez-vous à moi pour l'entourer, lui et sa famille, pendant cette période difficile. Nous prions pour toi, Rickey".

Le "Rickey Smiley Morning Show" est une émission de radio syndiquée animée par l'humoriste et acteur. Rickey Smiley est également co-animateur de l'émission télévisée "Dish Nation". Les téléspectateurs ont appris à connaître sa famille dans la série de téléréalité de TV One, "Rickey Smiley For Real", qui se concentre sur la façon dont il jongle avec sa vie d'artiste et de père.

CNN a contacté les représentants de Rickey Smiley pour obtenir des commentaires supplémentaires.

