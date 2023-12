Points forts de l'histoire

Richard Simmons rompt le silence après sa récente hospitalisation

L'ancien gourou du fitness a publié un message à ses fans sur sa page Facebook.

La santé de Simmons a fait la une des journaux après qu'il se soit retiré des projecteurs en 2014.

L'ancien gourou du fitness a posté un message sur sa page Facebook mercredi matin, assurant à ses followers qu'il va bien après avoir été hospitalisé cette semaine pour des problèmes gastro-intestinaux.

Le président de l'association a déclaré : "Bonjour à tous ceux qui se sont préoccupés de moi et qui m'ont envoyé leurs bons vœux. Vous ne saurez jamais à quel point cela compte pour moi", a écrit Simmons. "Vous n'en avez pas assez d'entendre et de lire des choses sur moi ? LOL Eh bien, vous savez maintenant que je n'ai pas disparu, mais que je suis juste un peu en dessous du temps. Je suis sûr que je me sentirai bien et que je serai de retour à la maison dans quelques jours.

En savoir plus : Le podcast "Missing Richard Simmons" s'achève dans le calme

La santé et le bien-être de Richard Simmons ont fait l'objet de spéculations depuis qu'il s'est retiré des projecteurs en 2014.

Le mois dernier, la police de Los Angeles s'est rendue au domicile de Richard Simmons pour enquêter sur une allégation selon laquelle il serait retenu contre son gré. Les autorités n'ont rien trouvé de suspect et ont déclaré que Richard Simmons allait bien.

Le podcast "Missing Richard Simmons", créé par Dan Taberski, un homme qui prétend être un ancien ami et client de Simmons, a également ravivé l'intérêt pour le bien-être de Simmons.

"Nous pensons tous que nous devrions toujours être en mesure de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, mais parfois ils sont plus grands que nous", a écrit Richard Simmons dans son message. "J'ai tendu la main et j'espère que vous le ferez aussi. Je suis sûr qu'il y a des gens dans votre vie qui vous aiment et se soucient de vous et qui feraient n'importe quoi pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Le simple fait de savoir que vous vous souciez de moi m'a déjà permis de me sentir mieux. J'espère vous revoir bientôt !"

Simmons a posté une photo de lui datant de 2014, accompagnée du message.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com