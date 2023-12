Personnel

Richard Reid en bref

Date de naissance : 12 août 1973

Lieu de naissance : Angleterre

Nom de naissance : Richard Colvin Reid

Autres faits

Également connu sous le nom de "shoe bomber".

Les procureurs pensent que Reid a été formé en Afghanistan par Al-Qaïda.

Les enquêteurs pensent que Reid avait des complices, mais il affirme avoir agi seul.

Chronologie

1992-1996- Reid fait des allers-retours dans les prisons britanniques pour des délits mineurs. Il se convertit à l'islam en prison.

1998-1999- Il fréquente la même mosquée londonienne que Zacarias Moussaoui, le conspirateur du 11 septembre.

Novembre 2001- Voyage au Pakistan.

5 décembre 2001 - Se rend à Bruxelles, en Belgique. Pendant son séjour, Reid déclare aux autorités belges qu'il a perdu son passeport britannique et l'ambassade britannique lui en délivre un nouveau.

16 décembre 2001 - Voyage à Paris.

17 décembre 2001 - Achète un billet aller-retour Paris-Miami-Antigua.

21 décembre 2001 - Il est interrogé par les autorités aéroportuaires après qu'un agent de sécurité ait eu des soupçons parce qu'il avait payé son billet en liquide et qu'il voyageait sans enregistrer ses bagages. Lorsque Reid est autorisé à embarquer, l'avion a déjà quitté Paris.

22 décembre 2001- Embarquement sur le vol 63 d'American Airlines, Paris-Miami. Pendant le vol, Reid tente d'utiliser une allumette pour allumer des explosifs cachés dans ses chaussures. Les passagers et l'équipage le retiennent. Le vol est détourné vers Boston. Reid est arrêté.

16 janvier 2002 - Il est inculpé de neuf chefs d'accusation, dont tentative d'utilisation d'une arme de destruction massive, tentative de meurtre sur des passagers d'un avion et tentative d'homicide sur des ressortissants américains à l'étranger.

18 janvier 2002 - Plaide non coupable pour huit chefs d'accusation. Son avocat demande à la cour de rejeter le neuvième chef d'accusation, tentative de destruction d'un véhicule de transport en commun, qui est rejeté.

4 octobre 2002- Plaide coupable des huit chefs d'accusation retenus contre lui.

30 janvier 2003- Condamné à la prisonà vie et à une amende de 2 millions de dollars.

4 octobre 2004 - Saajid Mohammed Badat, du Royaume-Uni, est accusé d'avoir conspiré avec Reid et de l'avoir aidé. L'acte d'accusation britannique affirme que Badat et Reid ont obtenu en Afghanistan des chaussures piégées fabriquées sur mesure et destinées à être utilisées pour attaquer des intérêts américains.

28 février 2005- Badat plaide coupable d'avoir comploté avec Reid pour faire exploser un avion américain.

22 avril 2005- Badat est condamné à 13 ans de prison. Il existe des preuves qu'il s'était retiré du complot.

2007- Reid intente une action en justice contre le gouvernement, affirmant que les mesures administratives spéciales (SAM) qui lui sont appliquées en prison violent ses droits à la liberté d'expression et à la liberté de religion, garantis par le premier amendement. Les restrictions limitent son accès aux informations et à la correspondance et lui interdisent de prier avec d'autres prisonniers.

Juin 2009- Le ministère de la Justice des États-Unis assouplit les restrictions appliquées à M. Reid. Ce dernier poursuit son action en justice, affirmant que ses droits au premier amendement sont toujours violés. En 2010, l'action en justice est rejetée.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com