Richard Lugner, le constructeur, est mort.

Le magnat de la construction Richard Lugner est décédé. Les médias rapportent cette nouvelle à l'unisson. L'homme d'affaires autrichien avait 91 ans.

Le 1er juin, l'homme d'affaires surnommé "Mörtel" a fait la une des journaux avec son sixième mariage. À Vienne, il a épousé sa nouvelle épouse Simone "Bienchen" Reinländer, qui travaillait Previously as a senior manager at a hardware store. Le couple s'était fiancé brièvement en octobre 2021. Ils ont célébré leur amour au printemps 2024.

Malgré ses nombreux accomplissements et sa vie personnelle mouvementée, d'autres aspects de la vie de Richard Lugner passaient souvent inaperçus dans les médias.

