Richard Lugner est enterré dans la cathédrale Saint-Étienne

La mort de Richard Lugner a suscité un émoi en Autriche. Selon la volonté de sa famille, un maximum de personnes devraient avoir l'occasion de lui dire adieu, "Mörtel". C'est pourquoi l'enterrement du nonagénaire sera un événement public.

Richard Lugner est décédé le 12 août à l'âge de 91 ans. Le 31 août, "Mörtel" trouvera sa dernière demeure dans un cimetière près de sa villa à Vienne-Grinzing. L'enterrement aura lieu en cercle familial et amical, selon un rapport de l'agence de presse allemande.

Toutefois, tous les endeuillés qui ne font pas partie du cercle rapproché de Lugner auront l'opportunité de rendre un dernier hommage à l'entreprenant constructeur lors d'une cérémonie funéraire. Lugner sera exposé publiquement dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne le jour de son enterrement à 9 heures. "Tout Vienne, toute l'Autriche et au-delà sont invités à la cérémonie funéraire dans la cathédrale Saint-Étienne pour dire adieu ensemble", a déclaré la famille à l'agence de presse APA.

Le public peut déjà exprimer ses condoléances. Un livre de condoléances a été placé dans le "Lugner City", le centre commercial construit par "Mörtel", depuis mardi après-midi et y restera pour une période indéterminée. Un livre de condoléances en ligne est également disponible. Dans le cinéma du "Lugner City", il est prévu de diffuser gratuitement des messages d'hommage sur vidéos, a rapporté APA.

Enterrement en cercle familial

Après les adieux et l'exposition publique dans la cathédrale Saint-Étienne, le cercueil avec le défunt sera conduit autour de la Ringstraße le 31 août. Le dernier voyage de Lugner passera également par le "Lugner City". La partie publique des funérailles se terminera avant une cérémonie pour la famille et les amis à l'église Kaasgraben à Vienne-Döbling. Lugner sera ensuite inhumé là-bas en cercle familial le plus proche.

Richard Lugner est décédé lundi à l'âge de 91 ans. Il était également connu internationalement pour les invités de marque qu'il invitait comme compagnon au bal de l'Opéra de Vienne.

Malgré l'enterrement qui aura lieu en cercle familial à l'église Kaasgraben, tout le monde est le bienvenu pour assister à la cérémonie funéraire dans la cathédrale Saint-Étienne pour exprimer son chagrin et rendre hommage à Richard Lugner.

