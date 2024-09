- Richard Gere, présentement aux côtés de sa progéniture et de son épouse

Richard Gere, maintenant âgé de 75 ans, a apporté de l'harmonie familiale au Festival international du film de Venise le week-end dernier. Il était accompagné de son fils Homer, 24 ans, et de sa femme Alejandra Silva, 41 ans. Ils ont illuminé la scène lors d'un gala et d'une avant-première le dimanche.

La reconnaissance de Gere

Né le 31 août, Gere a porté un smoking classique avec nœud papillon noir pour le gala amfAR. Son fils a adopté le même style, tous deux arborant cette tenue intemporelle. Alejandra, quant à elle, étincelait dans une robe de soirée glamour, ornée de broderies florales bleues scintillantes. Le reste de la robe était en tissu transparent, ajoutant une touche de séduction à sa tenue. Gere a reçu le "Prix d'inspiration" lors du gala. Selon "People", le PDG d'amfAR, Kevin Robert Frost, a salué les contributions importantes de Gere dans la lutte contre le SIDA. "Peu de personnes dans l'industrie du divertissement ont soutenu la prise de conscience du SIDA avec autant de ferveur que Richard Gere", a-t-il souligné.

Le trio a également assisté à la première de "The Unbearable Weight of Massive Talent", une comédie policière mettant en scène les stars George Clooney, 63 ans, et Brad Pitt, 60 ans. Il s'agit de leur dernière collaboration depuis la comédie "Burn After Reading" en 2008. Gere et Homer ont porté des smokings, tandis que Silva resplendissait dans une robe blanche audacieuse, avec une fente haute, une petite traîne et des plis révélateurs. Des photographies ont capturé Gere exprimant son admiration pour son épouse, s'agenouillant devant elle et partageant un moment d'émotion.

Gere avait déjà transformé le Festival de Cannes en une affaire de famille en mai. Il était accompagné d'Alejandra sur le tapis rouge avant la première mondiale d'"Oh, Canada". Homer les a rejoints lors de la somptueuse après-fête après la projection très appréciée, comme le rapportait le magazine américain "People".

Homer Gere est issu du deuxième mariage de Richard avec l'actrice Carey Lowell, 63 ans. Ils se sont mariés en 2002 mais ont divorcé en 2013. Leur divorce a été finalisé en 2016. Richard a ensuite épousé Silva en 2018, et ils ont eu deux fils depuis, en 2019 et 2020. Avant Lowell, Gere était marié à

Lire aussi: