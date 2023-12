Rich Strike, vainqueur du Kentucky Derby, ne courra pas les Preakness Stakes

"Notre plan initial pour Rich Strike dépendait du Derby de KY, si nous ne participions pas au Derby, nous nous dirigerions vers le Preakness, si nous participions au Derby, en fonction du résultat de la course et de la condition de notre cheval, nous lui donnerions plus de temps de récupération et de repos et nous participerions au Belmont, ou à une autre course, et nous resterions sur la bonne voie pour courir avec 5 ou 6 semaines de repos entre les courses", a déclaré le communiqué.

Dawson a déclaré qu'il était "très, très tentant" de courir dans le Preakness après leur victoire dans le Derby, ajoutant que ce serait "un grand honneur".

"Cependant, après de nombreuses discussions et réflexions avec mon entraîneur, Eric Reed et quelques autres, nous allons rester fidèles à notre plan : ce qui est le mieux pour Ritchie est ce qui est le mieux pour notre groupe, et nous allons renoncer à courir dans le Preakness, et nous diriger vers le Belmont dans environ 5 semaines", a déclaré le communiqué.

La 147e édition des Preakness Stakes aura lieu le 21 mai au Pimlico Race Course de Baltimore, dans le Maryland.

Si la stratégie de Dawson se déroule comme prévu, Rich Strike reviendra sur les pistes de course le 11 juin pour la 154e édition des Belmont Stakes au Belmont Park d'Elmont, dans l'État de New York.

