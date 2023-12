Rich Strike, l'outsider, étonne la foule et remporte le 148e Kentucky Derby

Le cheval est entré dans la course avec une cote de 80-1, ce qui en fait le plus gros outsider du peloton de 20 chevaux. Rich Strike a commencé la semaine du derby en tant que remplaçant et n'a été ajouté au peloton que vendredi, lorsqu'un autre cheval s'est retiré de la course.

"Nous sommes venus ici sur une prière", a déclaré l'entraîneur Eric Reed lors d'une conférence de presse après la course. "Tout le monde dans ce métier sait que la foudre peut frapper.

Lorsque les chevaux sont entrés dans la dernière ligne droite de la course, Rich Strike se trouvait au milieu du peloton, mais il a dépassé les favoris Epicenter et Zandon dans les dernières secondes de la course.

Epicenter et Zandon ont terminé respectivement à la deuxième et troisième place.

M. Reed a déclaré que son équipe s'était rendue à Louisville quelques jours avant le derby, alors qu'elle était encore sous statut de remplaçante, pour se préparer à l'éventualité que le cheval participe à la course. Rich Strike a commencé à s'entraîner "contre toute attente, personne ne pensait que nous pourrions être admis", a déclaré M. Reed.

Le vendredi, un jour avant la course, les officiels ont annoncé qu' un autre cheval, Ethereal Road, était éliminé et que Rich Strike était engagé.

"Je ne pouvais même pas respirer", a déclaré M. Reed.

"C'est la raison pour laquelle tout le monde fait ça. Parce que nous ne sommes pas censés être ici, mais je savais que ce cheval aimait la piste et qu'il s'entraînait si bien toute l'année", a-t-il déclaré après la course. C'est le premier cheval gagnant de Reed dans le derby.

Le jockey vénézuélien Sonny Leon, qui participait à son premier Derby du Kentucky, a conduit Rich Strike à la victoire surprise et à la bourse de 1,86 million de dollars.

"J'étais très excité", a déclaré Leon à propos de ses émotions avant la course. "Personne ne connaît mon cheval comme je connais ce cheval.

Rich Strike appartient à RED TR-Racing, LLC, selon le site Internet du derby.

Surnommé les "deux plus grandes minutes du sport" - un clin d'œil à sa durée approximative - le Derby est la première course de la très convoitée Triple Couronne des courses hippiques américaines, qui comprend également les Preakness Stakes et les Belmont Stakes.

La prochaine étape de la Triple Couronne aura lieu à Baltimore, dans le Maryland, le 21 mai.

La compétition était très ouverte cette année sans l' entraîneur Bob Baffert , qui a été banni de Churchill Downs pour deux ans après que Medina Spirit, qui a franchi la ligne d'arrivée en premier l'année dernière, a été testé positif à une substance interdite. Medina Spirit est mort inopinément en décembre.

Baffert a affirmé qu'une pommade utilisée pour traiter la dermatite avait pu être à l'origine du test positif.

Le second de cette course, Mandaloun, a été déclaré vainqueur.

Source: edition.cnn.com