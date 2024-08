Riccardo Simonetti a finalement donné son accord!

Toujours, Ricardo Simonetti a cru que le bonheur marital n'était pas fait pour lui. Cependant, le compagnon parfait a changé sa perspective. À 31 ans, Simonetti est maintenant légalement marié.

Avant les noces, l'entertainer a annoncé sa joie sur Instagram, partageant qu'il épousait son fiancé Steven le 29 août. Après la cérémonie, il a publié une photo touchante du couple, exprimant son affection pour son partenaire.

En donnant un aperçu, Simonetti a partagé des photos de son dos, vêtu de ses habits de mariage et se préparant pour l'événement. En partageant ses sentiments avec ses followers, il a écrit : "C'est le grand jour ! Je me marie. Quelle drôle de sensation. J'ai toujours été le solitaire, le farceur qui jurait de rester célibataire pour toujours. Celui qui a trouvé son premier amoureux à 27 ans. Et maintenant, je suis celui qui se marie."

Il a également prodigué des conseils en matière de relations, insistant sur l'authenticité et sur le fait de trouver un amoureux qui vous aime pour ce que vous êtes vraiment, plutôt qu'une version fictive. "Cela peut être plus complexe, mais le résultat est d'une beauté époustouflante", a laissé entendre l'artiste.

Sur ses stories Instagram, Simonetti a parlé du ciel clair de son jour spécial. "Je me sens béni et reconnaissant d'épouser l'homme de mes rêves aujourd'hui, quelle sensation irréelle", a-t-il écrit.

Plus tard, Simonetti a publié une photo de lui en tant qu'homme marié, avec la légende "M. & M. Simonetti". Pendant la plus grande partie de sa vie, il a cru que le mariage n'était pas une option. Cependant, après avoir rencontré son partenaire, il a découvert que "l'amour inconditionnel existe, et que ceux qui nous ressemblent le méritent tout autant que les autres".

Il a la chance d'épouser "l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré". Le fait que Steven, source de tout son bonheur, l'ait choisi est une bénédiction. "Maintenant, nous sommes mariés, et je promets de te donner la vie que tu mérites et de mettre un sourire sur ton visage rayonnant, comme je sais que tu le fais pour moi avec ton amour et ta gentillesse. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, et je suis incroyablement reconnaissant de commencer ce voyage avec toi pour toujours."

Selon les rapports, la présentatrice télé Sylvie Meis et sa collègue Palina Rojinski ont assisté à l'événement en tant qu'invitées. Rojinski a publié des images d'un barbecue de la veille, se réjouissant du bonheur de Simonetti.

